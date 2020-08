Phát hiện nhà xưởng 2000 m2 tái chế găng tay, khẩu trang trái phép ở Hoà Bình

Sáng 1/8/2020, Cục Nghiệp vụ QLTT và Cục QLTT Hòa Bình phối hợp C05 và A03 - Bộ Công An tổ chức kiểm tra đột xuất Công ty CP đầu tư may mặc V-Link (Công ty V-Link) địa chỉ tại Khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Được biết, Công ty V-Link do ông Nguyễn Huy Tân làm Giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty V-Link đang hoạt động sản xuất khẩu trang mang nhãn hiệu khẩu trang y tế cao cấp.

Lực lượng chức năng làm việc với quản lý cơ sở tái chế găng tay, khẩu trang trái phép.

Cụ thể, các sản phẩm bao gồm khẩu trang The World (TW) 4 lớp, khẩu trang cao cấp The World (TW) 4 lớp (50 chiếc/hộp), khẩu trang 4 lớp HAPAPOLO. Khẩu trang y tế 3 lớp dùng một lần nhãn hiệu An Lành Mask, loại 50 chiếc/hộp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.000 vỏ hộp gang tay cao su nhãn hiệu Powder Free Nitrile Glove, thùng cát tông nhãn hiệu Powder Free Nitrile và số lượng khẩu trang chưa thành phẩm chuẩn bị đóng bao đem đi tiêu thụ.

"Đặc biệt, tại nơi sản xuất khẩu trang, Đoàn kiểm tra phát hiện hàng nghìn chiếc găng tay cao su đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc. Theo khai nhận ban đầu tại thời điểm kiểm tra của ông Tân, Công ty V-Link cho công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng BM thuê Nhà xưởng.

Hàng loạt găng tay đã qua sử dụng chờ tái chế bị phát hiện tại khu xưởng của Công ty V-Link

Ông Tân xuất trình cho Đoàn kiểm tra Hợp đồng thuê Nhà xưởng thời hạn 2 năm kể từ ngày 07/4/2020. Hiện tại, Đoàn kiểm tra đang tiến hành tiếp tục kiểm tra, xác minh thông tin để làm rõ theo quy định", đại diện Đoàn kiểm tra cho hay.

Thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, buôn bán trái phép các sản phẩm chống dịch nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể trong ngày hôm qua (31/7/2020), Đội QLTT số 7 thuộc Cục QLTT Quảng Bình đã phát hiện đối tượng vận chuyển 18.950 hộp khẩu trang y tế không hóa đơn chứng từ, trị giá lên tới gần 1 tỷ đồng.

Qua quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển một số tang vật vi phạm gồm: 18.950 hộp (947.500 cái) khẩu trang y tế. Trong đó, các loại sản phẩm gồm 12.450 hộp khẩu trang y tế 4 lớp TATSU và 6.500 hộp khẩu trang y tế 4 lớp DALA MASK do Việt Nam sản xuất.

Một góc khu xưởng sản xuất, tái chế găng tay, khẩu trang của Cty V-Link.

Trước đó, trong chiều 30/7, Tổng cục QLTT đã chỉ đạo Cục Nghiệp vụ, Tổ công tác 368 và Cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất Cty Nam Anh có trụ sở tại số 8-8A Đường Lê Lăng, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ra cơ sở này đang sản xuất hàng trăm nghìn khẩu trang 3M giả.

Theo đánh giá từ phía lực lượng QLTT, đây là vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ lớn nhất từ đầu năm đến nay về mặt hàng khẩu trang đã được bảo hộ tại Việt Nam. Được biết, toàn bộ số khẩu trang này sẽ được đưa ra thị trường toàn Quốc tiêu thụ.