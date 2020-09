Phát hiện nhiều sai phạm tại 4 doanh nghiệp đào tạo an toàn lao động

Theo đó, từ đầu năm nay đến ngày 30/6, tại Công ty CP Tư vấn và đào tạo Nhân Văn (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Thanh tra Bộ LĐTBXH phát hiện đơn vị này chưa thực hiện đầy đủ việc thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức các khóa huấn luyện nhóm 2 và 3 với Sở LĐTBXH TP.HCM; công nhận kết quả huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp Giấy chứng nhận kết quả huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 2 người, cấp thẻ an toàn lao động cho 22 người mà không thực hiện huấn luyện… Từ những sai phạm trên, Thanh tra Bộ LĐTBXH đã ra quyết định xử phạt công ty trên 30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động huấn luyện 1 tháng (tính từ ngày 24/8).

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Internet.

Tương tự, tại Công ty CP Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp thành phố (quận Gò Vấp, TP.HCM), kết luận thanh tra cho biết đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức các khóa huấn luyện nhóm 2 và 3 với Sở LĐTBXH TP.HCM. Hồ sơ huấn luyện lưu tại doanh nghiệp không có chương trình huấn luyện thực tế phù hợp; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động không đủ nội dung chương trình khung quy định; không bố trí người huấn luyện có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ để huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động; công nhận kết quả huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp Giấy chứng nhận kết quả huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 23 người lao động nhóm 1, nhóm 2, cấp thẻ an toàn lao động cho 31 người mà không qua thực hiện huấn luyện. Đơn vị này đã bị Thanh tra Bộ ra quyết định xử phạt đơn 30 triệu đồng và đình chỉ huấn luyện 1 tháng.

Tại Công ty TNHH Safety Care (quận 2, TP.HCM), Thanh tra Bộ LĐTBXH phát hiện hồ sơ huấn luyện lưu tại doanh nghiệp không có chương trình khóa huấn luyện thực tế; cấp thẻ an toàn lao động cho lao động nhóm 3 không đúng quy định; công nhận kết quả huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và cấp Giấy chứng nhận kết quả huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho một người lao động nhóm 2, cấp thẻ an toàn lao động cho 8 người nhóm 3 mà không thực hiện huấn luyện. Thanh Tra đã phạt đơn vị này 30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động huấn luyện 1 tháng.

Tại Công ty TNHH Huấn luyện an toàn khu vực phía Nam (quận Phú Nhuận, TP.HCM), Thanh tra Bộ phát hiện đơn vị này chưa thực hiện đầy đủ việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức các khóa huấn luyện nhóm 2 và 3 với Sở LĐTBXH TP.HCM; hồ sơ huấn luyện lưu tại doanh nghiệp không có chương trình huấn luyện thực tế phù hợp với chương trình khung; huấn luyện bắt buộc theo chương trình khung được pháp luật quy định nhưng không đủ nội dung cho 21 đối tượng; cấp thẻ an toàn lao động không đúng quy định; tổ chức huấn luyện cho đối tượng (nhóm 3) để cấp thẻ an toàn lao động không đủ thời gian quy định. Thanh Tra Bộ đã phạt đơn vị này 15 triệu đồng.