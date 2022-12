Phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ trong rừng tràm

Chiều 17/12, Công an huyện Bến Lức cho biết, đơn vị này đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm tử thi người đàn ông trung niên chết trong tư thế treo cổ trong khu rừng tràm ven kênh ở xã Thạnh Lợi.

Chiếc xe máy của nạn nhân để gần nơi treo cổ khoảng 5m, vẫn còn nguyên chìa khóa. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 8 giờ cùng ngày, dân đi đánh bắt cá khu vực rừng tràm ven tuyến kênh C3 thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức phát hiện người đàn ông treo cổ trên cây, đã tử vong. Cách đó không xa còn có chiếc xe máy biển số 67M3-6248 còn nguyên chìa khóa.

Công an huyện Bến Lức có mặt, bước đầu xác định, nạn nhân độ 55 tuổi, mặc áo công ty có logo bên trái áo ghi "Công ty TNHH Hoa Hải Đăng" HĐK, trong túi áo quần và bên trong cốp xe hoàn toàn không giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân.

Đến chiều, vẫn chưa có ai là thân nhân đến liên hệ để nhận thi thể. Hiện Công an huyện đang xác minh làm rõ nguyên nhân.