Phát hiện thi thể nữ giới mặc đồ ngủ dưới lớp bao bì và cỏ khô tại bãi đất trống

Thông tin từ PLO: Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.Thuận An (Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người ở một khu đất trống thuộc phường Thuận Giao, TP.Thuận An.