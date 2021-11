Trùm giang hồ khét tiếng Phi “đen” vừa bị bắt giữ là ai?

Đánh người rồi trói tay chân đưa đến công an

Ngày 16/11, Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tiến hành di lý Lê Văn Phi (biệt danh Phi "đen", SN 1986, quê Nghệ An) từ cửa khẩu Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum về Bình Dương để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ của công an, khoảng 9h ngày 2/3/2019, anh Nguyễn Trường Duy (38 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) đến Công ty Bất động sản Cường Phát, thuộc KP.Tây A, phường Đông Hòa, TP.Dĩ An trao đổi công việc với người có trách nhiệm của công ty này.

Phi "đen" được biết đến là tay giang hồ có máu lạnh. Ảnh: CACC

Trong lúc trao đổi công việc, anh Duy và nhân viên của công ty có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Do yếu thế, anh Duy bỏ chạy để lại chiếc xe máy BS: 61D1- 08980 tại Công ty Bất động sản Cường Phát.

Lúc 13h30 cùng ngày, anh Duy cùng em ruột của mình Nguyễn Quang Trình (33 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) cùng một người bạn tên Nguyễn Văn Bắc (43 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.Dĩ An) đến Công ty Bất động sản Cường Phát để lấy xe. Qua tìm hiểu, anh Duy được biết xe máy của mình đang ở trụ sở Công an phường Dĩ An nên đến xin nhận xe.

Biết anh Duy lên công an phường nhận xe, bà Vũ Ngọc Lan Anh (43 tuổi), vợ của ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Bất động sản Cường Phát gọi điện thoại cho Duy quay trở lại công ty lấy xe. Khi đến nơi, Trình, Duy bị 1 nhóm thanh niên do Phi "đen" cầm đầu đã dùng tay, chân, gậy gộc đánh gây thương tích.

Sau đó, Phi "đen" dùng dây điện trói tay chân anh Duy và anh Trinh rồi đưa lên xe ô tô, chở đến bỏ trước cổng Công an phường Dĩ An.

Công an TP.Dĩ An đã vào cuộc điều tra và tạm giữ 15 đối tượng có liên quan, riêng Phi "đen" đã nhanh chân bỏ trốn. Ngày 30/9/2019, Công an TP.Dĩ An ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Phi.

Từ một công nhân trở thành trùm giang hồ khét tiếng

Cách đây khoảng 15 năm, Phi "đen" rời quê Nghệ An vào TP.HCM để làm công nhân tại KCN Bình Chiểu (TP.Thủ Đức), được vài năm thì cưới vợ và bắt đầu giao du, kết thân với các băng đảng giang hồ tại khu vực giáp ranh của TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Băng giang hồ Phi "đen" còn được giới xã hội đen gọi là băng giang hồ súng ngắn bởi kẻ cầm đầu luôn mang bên mình một khẩu súng ngắn phòng thân. Ai không phục lệnh, y sẵn sàng rút súng và không ngần ngại siết cò. Phi "đen" và Mười Thu (tên thật là Nguyễn Trọng Mười, SN 1978, quê Nghệ An) có một thời gian là anh em thân thiết.

Tuy nhiên, Phi "đen" cho rằng y có nhiều đóng góp to lớn trong các phi vụ làm ăn của đại ca Mười Thu nhưng không được trả công chính đáng. Từ đó Phi ủ mưu xây dựng lực lượng, thanh thế để chờ tách ra làm riêng.



Năm 2009, nhân lúc Mười Thu bị truy sát phải về quê dưỡng thương, Phi "đen" đã tổ chức cuộc "đảo chính", tuyên bố rời khỏi băng đảng của Mười Thu và chiếm luôn một số địa bàn của đại ca.

Vốn nuôi mối thâm thù, nên khi ra hoạt động riêng, Phi "đen" liên tục gây hấn bằng cách lấn chiếm lãnh địa của Mười Thu và thường xuyên xảy ra va chạm giữa 2 băng đảng.

Phi "đen" bị bắt sau 2 năm trốn lệnh truy nã của Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: CACC

Ngày 22/9/2011, Phi "đen" hẹn Mười Thu quyết đấu một trận "huyết chiến" tại khu vực Sóng Thần (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Vốn căm phẫn đứa em láo xược từ lâu, nên khi thấy Phi "đen" thách đấu, Mười Thu đã nhận lời ngay và cho tập hợp hàng chục đàn em với đầy đủ vũ khí đầy đủ như mã tấu, dao kiếm, súng hoa cải,…để tổ chức 1 trận "huyết chiến", nhằm lấy lại thanh thế, địa bàn.

Tuy nhiên, Phi "đen" vốn là kẻ ma mãnh, nên khi thấy Mười Thu "cắn câu", Phi đã tổ chức nghi binh, không ra giáp mặt, đồng thời gọi điện báo công an đến bắt.

Khoảng 19h30 ngày 22/9/2011, Mười Thu cùng với 30 đàn em có "thâm niên chiến đấu" trang bị đầy đủ dao nhọn mã tấu, tuýp sắt, súng hoa cải, súng hơi, súng ngắn… phục kích quanh con hẻm đi vào "lãnh địa" chờ kẻ vong ân mang tên Phi "đen" thì bất ngờ bị Công an TP. Dĩ An chốt chặt các lối thoát bắt gọn.

Sau đó, dân giang hồ đều cho rằng đó là chiêu "mượn dao giết người" của Phi "đen" để loại kẻ thù, giành lấy địa bàn mà không phải động thủ.

Theo hồ sơ công an, băng nhóm của Phi "đen" hoạt động trong lĩnh vực bảo kê và đòi nợ thuê. Không những là kẻ liều lĩnh, máu lạnh, Phi còn là một kẻ ranh ma với trình độ nguỵ trang gần như hoàn hảo, các ngón nghề lách "đòn" của công an thì y có thừa. Sau khi hành động, Phi xóa dấu vết rất nhanh, luôn thận trọng mỗi khi ra mặt.

Vì thế, trong một thời gian dài, cái tên Phi "đen" nổi tiếng trong giới tội phạm vùng "tam giác đen", gây hoang mang trong quần chúng. Ngoài những vụ gây đổ máu táo tợn trên, cơ quan điều tra còn thu thập rất nhiều vụ khác, liên quan đến hình thức đe dọa, chém người khác của băng nhóm Phi "đen".

Cuối năm 2011, Phi "đen" bị Công an truy nã nên hắn lẩn trốn vào trung tâm TP.HCM. Tại đây, Phi tiếp tục hoạt động bảo kê cho các sòng bạc ở quận 1 và ngụy trang bằng nhiều cách rất tinh vi.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, kiên trì theo dõi, đêm 14/3/2012, lực lượng cảnh sát của Bộ Công an phối hợp với Công an TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ Phi "đen" tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

Sau khi ra tù, Phi tiếp tục con đường cũ, tập hợp đàn em lại để tổ chức hoạt động bảo kê, cho vay, cá độ bóng đá và lô đề.

Đến năm 2019, Phi cầm đầu cùng 15 đàn em tổ chức hành hung, bắt giữ người trái pháp luật rồi sau đó bị bỏ trốn sang nước Lào khi bị công an truy nã.

Tại nước Lào, Phi tiếp tục gây án và bị công an Lào bắt giữ. Sau khi hết thời gian thụ án, công an Lào đưa Phi về cửa khẩu Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), bàn giao lại cho cơ quan công an Việt Nam vì Phi đang có lệnh truy nã.