Phát triển bền vững là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp BĐS

Dường như tư duy mạnh dạn, dám hướng đến những giấc mơ lớn, hơn thế một khi đã quyết là làm tới cùng đã ngấm sâu vào hơi thở của TMS Group. Điều đó được minh chứng bằng việc họ luôn nằm trong top những người đi tiên phong, dẫn đầu và dẫn dắt những xu hướng bất động sản nổi bật, trong đó không thể không kể đến bất động sản tích hợp.

TMS Grand City Phuc Yen - kiến tạo xu hướng sống bình yên chuẩn Nhật tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng và phức tạp, bất động sản tích hợp dường như trở thành xu hướng tất yếu tại Việt Nam, đặc biệt khi TP.HCM cũng như Hà Nội đã bộc lộ những điểm hạn chế về quy hoạch đô thị khi mấy chục năm qua đã không được cải tạo một cách hoàn chỉnh. Những dự án bất động sản tích hợp điển hình đã ra đời của Vingroup hay TMS Group đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại của đô thị Việt Nam. Các chuyên gia bất động sản nhận định, đây là hình thức tổ chức tương lai trong tất cả các khu đô thị ở các thành phố lớn tại nước ta.

Chú trọng tính an toàn

Có lẽ chưa khi nào người ta lại đặt hai chữ "an toàn" lên số 1 như vậy. Đại diện TMS Group chia sẻ rằng: "Muốn một cuộc sống hạnh phúc, trước tiên tổ ấm của bạn phải an toàn". Vì vậy khi phát triển các dự án bất động sản tích hợp, TMS Group đã rất chú trọng việc xây dựng một khu đô thị với hệ thống an ninh được trang bị hiện đại, bảo vệ đa lớp 24/24, giúp người dân không phải lo lắng về các tệ nạn xã hội, an tâm thụ hưởng… Đại dịch Covid-19 xảy ra đồng thời cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh rằng, an toàn ở đây cao nhất là sự chăm sóc về sức khỏe.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang dần trưởng thành, người mua nhà ngày càng quan tâm hơn đến môi trường sống lành mạnh và bền vững để "an cư" hơn là một không gian để ở đơn thuần. Nhìn ở bức tranh rộng hơn, đô thị hóa trên thế giới cũng như ở Việt Nam đang là hiện tượng mà trong khoảng 4 thập kỷ vừa qua diễn tiến rất nhanh. Chính vì thế, bất động sản tích hợp là một xu thế không thể đảo ngược.

Vài năm gần đây, số lượng lớn các dự án BĐS tích hợp tăng lên đáng kể tại Việt Nam. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này không đồng đều do sự chênh lệch về kinh nghiệm và nguồn vốn giữa các nhà phát triển. Những dự án bất động sản tích hợp thường có quy mô rất lớn, không phải là điều dễ dàng cho các chủ đầu tư khi quyết tâm xây dựng. Để làm được điều này, CĐT trước hết phải có tiềm lực tài chính lớn và tạo ra được những dấu ấn để hấp dẫn người dân lựa chọn về sinh sống.

Đề cao tinh thần hòa hợp thiên nhiên

Dường như đã vạch rõ tầm nhìn cho tương lai, những khu đô thị của TMS Group đều mang một dấu ấn không thể trộn lẫn. Nói về bất động sản tích hợp, không thể không kể đến Đại đô thị TMS Homes Wonder World – Dự án được mệnh danh là nước Úc thu nhỏ ở phía Bắc Hà Nội.

Điểm đáng chú ý ở đây, mật độ xây dựng của dự án bất động sản tích hợp này cực thấp, chỉ chưa đến 30%. Đổi lại, diện tích mặt nước rất lớn với hồ điều hòa rộng 38ha, cùng hệ thống cây xanh trải đều khắp toàn khu.

TMS Homes Wonder World – Không gian sống xanh chuẩn Úc cùng hệ thống tiện ích "all-in-one"

Tầm nhìn của TMS Group nằm ở việc đề cao phong cách sống hòa hợp cùng thiên nhiên và tôn trọng những trải nghiệm sống theo phong cách an dưỡng, tận hưởng và đề cao việc chăm sóc sức khỏe. Thông thường, khách hàng, người dân chỉ có thể có được điều đó khi đến với các khu nghỉ dưỡng ở xa như Phú Quốc, Đà Nẵng... Nhưng hiện giờ điều đó đã hoàn toàn hiện hữu tại một dự án ở ngay gần Hà Nội.

TMS Group chú trọng đến yếu tố xây dựng một sản phẩm bất động sản có thể phục vụ tối ưu cho gia đình đa thế hệ. Đây là điểm thú vị không phải chủ đầu tư nào cũng hướng tới. Ở đại dự án TMS Homes Wonder World, họ dành ra những không gian sống thanh bình, thoáng đãng, thân thiện với thiên nhiên để phù hợp với người già. Và đồng thời cũng không quên những quần thể tiện ích hiện đại, năng động dành cho người trẻ.

Các sản phẩm BĐS tích hợp và cách làm như TMS Group đã lựa chọn để đi dường như không chỉ là câu chuyện xây lên một tòa nhà hay bán những căn hộ, mà nó còn cho thấy tư duy và tầm nhìn của những CĐT có tâm với sự phát triển của xã hội Việt Nam. Sự dám làm của các CĐT như TMS Group đã góp phần dẫn dắt thị trường BĐS Việt Nam phát triển đúng hướng. Dám dấn thân với những thử thách mới để vươn lên tham gia dẫn dắt các xu hướng bất động sản trong nước, mang đến những trải nghiệm và lợi ích thiết thực cho người sử dụng chính là cách TMS Group không ngừng tư duy và hành động.