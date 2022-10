Hợp tác xã Cần Giờ Tương Lai thành lập theo quy hoạch, với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị của huyện Cần Giờ. Tháng 1/2019, từ tiền thân là Tổ hợp tác Cầu Bà Chín, mô hình này đã phát triển thành HTX Nông nghiệp – Thương mại, Dịch vụ, Du lịch – Đầu tư & Xây dựng Cần Giờ Tương Lai (HTX Cần Giờ Tương Lai).

Quyết tâm trở thành mô hình kinh tế tập thể điểm của huyện Cần Giờ

HTX Cần Giờ Tương Lai hiện có 25 thành viên, vốn điều lệ 8 tỷ đồng, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch. HTX xây dựng và phát triển 1 cơ sở sơ chế biến các loại thủy hải sản công suất 2 tấn/ngày, 1 cơ sở chế biến tổ chim yến công suất 3kg/ngày tại chi nhánh An Nghĩa (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ). Các cơ sở sản xuất của HTX đều đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Cơ sở chính của HTX Cần Giờ Tương Lai nằm tại 773 đường Rừng Sác, ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Ảnh: QS

Nhằm quảng bá sản phẩm, HTX đã xây dựng 3 điểm trưng bày, phục vụ kinh doanh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của HTX nói riêng và của huyện Cần Giờ nói chung.

Qua 3 năm hoạt động, đến nay, HTX đã xây dựng được chuỗi liên kết cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các hộ dân sản xuất nông sản “sạch” (không dư lượng kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng trong ngành thực phẩm), qua đó xây dựng được thương hiệu các sản phẩm đặc sản của Cần Giờ.

HTX Cần Giờ Tương Lai đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mô hình kinh tế tập thể, nhằm giải quyết một phần khó khăn trong sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn. Đồng thời sản xuất ra sản phẩm chất lượng và sạch mà người tiêu dùng đang hướng tới.

Với lợi thế của địa phương về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, chủ thể sản xuất, HTX Cần Giờ Tương Lai quyết tâm xây dựng mô hình kinh tế tập thể trở thành mô hình điểm của huyện Cần Giờ.

Mục tiêu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, môi trường. Qua đó, phát huy sự sáng tạo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức lại sản xuất và phát huy nguồn lực cộng đồng.

Xây dựng mô hình kinh tế tập thể, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương

Trước đây, phần lớn những đặc sản Cần Giờ được sản xuất thủ công, với quy mô hộ gia đình. Đây là điểm đặc trưng, đồng thời cũng là hạn chế khi muốn phát triển những sản phẩm này tiến xa hơn.

HTX Cần Giờ Tương Lai chú trọng phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Huỳnh Văn Thanh - Giám đốc HTX Cần Giờ Tương Lai cho biết: “HTX đã thay đổi tập quán canh tác, chế biến lạc hậu, truyền thống sang hướng công nghiệp, áp dụng máy móc, khoa học kỹ thuật vào chuỗi sản xuất. Hướng dẫn người dân sản xuất tôm, cá, xoài theo mô hình bán thâm canh, thâm canh, VietGAP; xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP”.

Công nhân tại HTX Cần Giờ Tương Lai phần lớn là người ở địa phương, tham gia sơ chế hải sản mỗi khi HTX có đơn hàng. Ảnh: QS

Cũng theo ông Thanh, để nâng cao năng suất, HTX đã trang bị máy hút chân không công nghiệp thay thế máy thủ công, xây dựng kho đông với quy mô lớn để bảo quản sản phẩm, sử dụng máy sấy năng lượng mặt trời thay thế lối phơi truyền thống.

HTX chú trọng nâng cao chất lượng sản xuất, cải tiến quy trình hiện đại, tối ưu. “Về thế mạnh, HTX chúng tôi có nguồn nguyên liệu dồi dào, có nguồn gốc rõ ràng, mang đậm tính địa phương. Năng lực sản xuất của HTX có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và có thể xuất khẩu. Có chuỗi liên kết chặt chẽ, quy mô lớn và truy xuất nguồn gốc cho nhiều sản phẩm khác nhau. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo từ hình dạng, kích thước, màu sắc đến mùi, vị và trang trí cực kỳ hấp dẫn”, ông Thanh cho biết.

Để những sản phẩm truyền thống dễ tiếp cận thị trường và mang đặc trưng thương hiệu riêng, HTX đã có nhiều thay đổi về mặt nhận diện thương hiệu. Theo ông Thanh, HTX Cần Giờ Tương Lai đã tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, trong đó nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất, thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố tiêu chuẩn, chất lượng, mã số mã vạch, dán tem truy xuất nguồn gốc... đảm bảo theo quy định.

Sản phẩm tôm khô của HTX Cần Giờ Tương Lai. Ảnh: QS

Bên cạnh đó, HTX đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, xây dựng website bán hàng riêng, kết hợp tham gia hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài địa phương.

Về nhân lực, HTX chú trọng sử dụng lao động hiện có tại địa phương. Điều này vừa tạo công ăn việc làm cho con em tại địa phương, vừa phù hợp với cách thức sản xuất theo thời điểm của HTX. Ông Thanh cho biết: “Trong tương lai, HTX chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu chuyên môn”.

Trong thời gian tới, HTX Cần Giờ Tương Lai tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ tích cực để tạo mới và mở rộng vùng nguyên liệu, đồng thời sản xuất theo chuỗi sản phẩm, giúp người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương.