Phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM - Bài 1: Những nút thắt "trói chân" doanh nghiệp

LTS: Thời gian qua, nhiều dự án nhà ở, khu đô thị đang triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc

hoặc dừng triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân, trong số đó có nguyên nhân liên quan đến quy định về nhà ở xã hội (NOXH). Qua các buổi làm việc và báo cáo của địa phương, doanh nghiệp hồi trước Tết Nguyên đán 2023, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra một số bất cập trong vấn đế này. Cụ thể, có vướng mắc liên quan đến quỹ đất dành để phát triển NOXH, do việc lựa chọn chủ đầu tư và cả các ưu đãi cho chủ đầu tư xây dựng NOXH,… Phạm vi của loạt bài đề cập đến những bất hợp lý giữa chính sách phát triển NOXH của Nhà nước - vốn là chính sách tốt đẹp quan tâm đến đối tượng người nghèo, người có thu nhập thấp - với thực tế ách tắc tại các doanh nghiệp do các mâu thuẫn trong quy định, sự chồng chéo của pháp luật về nhà ở… Điều này không chỉ gây khó cho các doanh nghiệp bất động sản làm ăn chân chính mà còn khiến cho chương trình phát triển NOXH của Chính phủ khó khả thi. Đồng thời, tìm ra những mấu chốt cần thiết để tháo gỡ cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về NOXH.