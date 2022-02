Phạt tù nhóm lừa đảo, tặng nhẫn vàng giả cho khách hàng

Mua cả gói quảng cáo Facebook để tăng lượng người đọc bài tặng nhẫn vàng giả

Ngày 22/2, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa các đối tượng: Nguyễn Phi Hùng (SN 1997, Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An), Nguyễn Văn Thành (SN 2002, An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình), Phạm Văn Hoàng Anh (SN 1996, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Đăng Thịnh (SN 1998, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1999, Yên Phú, Văn Yên, Yên Bái), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1997, Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam) ra xét xử sơ thẩm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, Nguyễn Ngọc Quang bị xét xử theo quy định tại các điểm a, đ, khoản 2, Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng còn lại bị xét xử theo điểm a, khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng thể hiện, năm 2018, Hùng từ Nghệ An ra TP.Hà Nội thuê trọ, ở tại một chung cư trên đường Nguyễn Xiển (Tân Triều, Thanh Trì, TP.Hà Nội). Qua tìm hiểu mạng xã hội, một số trang đăng tin quảng cáo tặng quà thu phí, thuế giá trị gia tăng, quà tặng là mặt hàng giá trị thấp để lừa dối khách hàng.

Các đối tượng trong vụ lừa tặng nhẫn vàng giả nhân dịp tri ân ngày thành lập. Ảnh: CACC

Hùng nảy sinh ý định tạo một trang Facebook chạy quảng cáo chương trình tặng nhẫn vàng, sau đó tặng cho người đăng ký nhẫn vàng giả, thu tiền thuế để chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 5/2020, Hùng lập ra các trang Facebook "Tiệm Vàng Bảo Minh", "Tặng Miễn Phí Nhẫn Vàng 9999", "Vàng Bạc Đá Quý" để giới thiệu chương trình tặng vàng.

Sau đó Hùng liên hệ với người quen là Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Văn Hoàng Anh rủ cùng làm để kiếm tiền; Quang, Hoàng Anh nhận lời tham gia.

Sau đó Quang rủ thêm người quen là Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đăng Thịnh cùng tham gia.

Ban đầu, Hùng đăng thông tin quảng cáo trên Facebook "Tiệm Vàng Bảo Minh" đã lập với nội dung: "Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn vàng bạc đá quý Bảo Minh, cửa hàng dành tặng 99 nhẫn vàng 9999, mỗi nhẫn vàng 2 chỉ cho 99 khách hàng may mắn".

Để tăng số lượng người dùng Facebook tương tác, đọc bài quảng cáo chương trình tặng vàng, Hùng mua 1 tài khoản Visa, nạp tiền vào để mua gói quảng cáo hàng ngày.

Trên thực tế, nhóm của Hùng cài chương trình mặc định, bất kỳ người dùng Facebook nào click vào đường link trên đều được báo là người trúng thưởng nhẫn vàng.

Nhóm đối tượng cài đặt mặc định, ai nhấn vào đường link chúng quảng cáo đều được báo trúng thưởng nhẫn. Ảnh minh họa

Khi người dùng đọc được bài viết, đăng ký thông tin nhận chương trình tặng nhẫn vàng thì thông tin của khách hàng sau khi đăng ký sẽ được lưu vào các file trên tài khoản gmail mà Hùng lập.

Khách hàng đã "sập bẫy" thế nào?

Nhóm của Hùng đào tạo nhân viên tư vấn gọi cho khách hàng để lại thông tin với nội dung chuẩn bị sẵn. Trong đó, có nhắc đến khách hàng nhận quà tặng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân, tương đương 10% giá trị quà tặng.

Công ty sẽ hỗ trợ một phần thuế thu nhập cá nhân, khách hàng chỉ phải nộp một phần (2, 3, 4% tùy thời điểm do Hùng quy định).

Từ giữa tháng 7/2020 do một số tài khoản Facebook đăng bài phản ánh chương trình tặng vàng của "Tiệm Vàng Bảo Minh" là lừa đảo nên Hùng cho đổi tên Facebook thành "Tập đoàn Hùng Phát".

Khi khách hàng đồng ý nhận vàng, nhân viên của Hùng sẽ gọi điện thoại theo thông tin khách hàng để lại, với nội dung soạn sẵn như trên, đều khẳng định nhẫn vàng tặng là vàng 24K.

Nếu khách hàng đồng ý nhận quà thì nhân viên tư vấn sẽ "chốt" đơn, đánh dấu vào bảng thống kê, còn nếu khách hàng thắc mắc về chất lượng thật hay giả, nhân viên tư vấn trả lời vàng đã được Nhà nước cấp giấy kiểm định nên chất lượng đảm bảo là vàng 9999.

Các bị cáo trong vụ tặng nhẫn vàng giả lần lượt chịu mức án từ 36 tháng tù treo đến 12 năm tù giam. Ảnh: XA

Danh sách khách đồng ý nhận nhẫn vàng sẽ được chuyển đến tài khoản do Hùng đăng ký. Bộ phận kho sẽ đóng hộp quà, khách hàng đồng ý nhận quà sẽ thanh toán số tiền thu hộ là 199.000 đồng, 297.000 đồng hoặc 397.000 (tùy từng thời điểm).

Hùng và đồng bọn thuê các địa chỉ để mở văn phòng hoạt động tại một số nhà ở phường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội), phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), đặt văn phòng ở đường Nguyễn Xiển.

Để hoạt động, Hùng và đồng bọn tuyển dụng nhiều sinh viên các trường đại học tại Hà Nội làm nhân viên tư vấn, nhân viên vận đơn đóng gói hàng.

Hùng không đăng ký thành lập công ty, không ký hợp đồng lao động với các nhân viên và cả với Hoàng Anh, Quang, Thành, Thịnh. Hùng cũng không thông báo nội dung công việc, mức lương.

Hùng thỏa thuận trả lương cho Quang, Hoàng Anh mỗi người 10 triệu đồng/tháng, trả cho Thành 15 triệu đồng/tháng, trả cho Thịnh 20 nghìn đồng/1 giờ làm việc.

Hùng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung, phụ trách việc mua vàng giả, thu tiền chiếm đoạt của khách hàng, chi tiền trả lương nhân viên, chi trả tiền quảng cáo và các chi phí khác.

Số nhẫn vàng giả Hùng trực tiếp mua 3 lần của một đối tượng trên mạng xã hội, được ship đến văn phòng của Hùng, được Hùng trả tiền mặt.

Lần thứ nhất mua 10 nghìn chiếc với giá 10 nghìn đồng/chiếc; lần 2 Hùng mua 12 nghìn chiếc, giá 11 nghìn đồng/chiếc; lần ba mua 10 nghìn chiếc, giá 10 nghìn đồng/chiếc.

Giấy kiểm định do Thành chỉnh sửa trên máy tính, đặt in của một đối tượng trên Zalo với giá 350 đồng/phiếu, cũng được ship đến văn phòng. Các đối tượng còn lại lần lượt có sự liên quan ở từng khâu, từng giai đoạn.

Tại tòa hôm nay, là bị cáo chủ mưu, đầu vụ, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng 12 năm tù.

Cùng tội danh, các bị cáo còn lại bị tuyên mức án như sau: Phạm Văn Hoàng Anh 10 năm tù; Nguyễn Văn Thành 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đăng Thịnh 7 năm tù; Bùi Thị Thanh Huyền 6 năm tù; Nguyễn Ngọc Quang 36 tháng tù, cho hưởng án treo.