"Phép thử" dành cho Johnny Depp sau khi thắng kiện Amber Heard

Johnny Depp là một diễn viên rất thành công nhưng sự nghiệp bị hủy hoại bởi những vụ bê bối. Nam diễn viên đang mong đợi được đón tiếp nồng nhiệt khi đến Liên hoan phim Cannes dự buổi ra mắt phim "Jeanne du Barry". Bất chấp những tranh cãi xung quanh mình, Johnny Depp đã cố gắng duy trì một lượng người hâm mộ trung thành ở châu Âu, nơi anh tiếp tục được tôn vinh tại các liên hoan phim. Cannes đã bảo vệ quyết định giới thiệu phim của Johnny Depp, ban tổ chức LHP này nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ngôn luận.

"Phép thử" dành cho Johnny Depp sau khi thắng kiện

Johnny Depp sẽ xuất hiện tại Cannes. (Ảnh: IT).

Trong một cuộc họp báo, Thierry Fremaux, trưởng ban tổ chức LHP Cannes tuyên bố rằng, ông coi trọng quyền tự do tư tưởng và ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật, tránh xa các cuộc thảo luận về hình ảnh của Johnny Depp tại Mỹ. Ngoài việc quảng bá cho bộ phim mới nhất của mình, Johnny Depp cũng đang tìm kiếm những người hỗ trợ tài chính cho bộ phim tiểu sử sắp tới của anh về nghệ sĩ người Ý Amedeo Modigliani. Nếu thành công thì anh ấy dự định sẽ bắt đầu quay phim ở Budapest vào cuối năm nay.

Thierry Fremaux có quan điểm tách công việc nghệ thuật của Johnny Depp khỏi những rắc rối cá nhân của anh. Ông không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Johnny Depp với tư cách là một diễn viên. Sự trân trọng tài năng của Johnny Depp được lặp lại bởi các liên hoan phim châu Âu khác, bao gồm Liên hoan phim Mỹ Deauville, nơi đã trao cho Depp vinh danh thành tựu trong sự nghiệp vào năm 2019. Bất chấp sự phản đối của các tổ chức nữ quyền, báo chí châu Âu khi đó đưa tin về sự xuất hiện của Johnny Depp hiếm khi nào không đề cập đến các vấn đề pháp lý của anh.

Trong một thương vụ đáng chú ý khác, Dior đã tiếp tục ký một hợp đồng "khủng" với Depp cho chiến dịch nước hoa Sauvage, trị giá 20 triệu USD. Khán giả Pháp đặc biệt yêu thích Johnny Depp, do nam diễn viên đã sống ở đó nhiều năm với người bạn đời cũ của mình, diễn viên kiêm ca sĩ người Pháp Vanessa Paradis.

Eric Marti, người đứng đầu Comscore France giải thích, thành công của Johnny Depp ở Pháp bắt nguồn từ sự nổi tiếng của những bộ phim như loạt phim "Cướp biển vùng Caribe". Tại Pháp, ngay cả những bộ phim được cho là thất bại của Johnny Depp như "Alice Through the Looking Glass" cũng được chào đón. Tuy nhiên, phép thử thực sự cho sự nổi tiếng lâu dài của Johnny Depp tại Pháp sẽ là bộ phim mới nhất của anh mang tên "Jeanne du Barry".

Bộ phim "Jeanne du Barry" là phép thử của Johnny Depp. (Ảnh: IT).

Với ngân sách khoảng 22 triệu USD, "Jeanne du Barry" được tài trợ bởi các công ty sản xuất của Pháp, Why Not, Goodfellas, cũng như Netflix, France Ti vi và Red Sea Film Foundation. Quá trình sản xuất bộ phim được cho là phải đối mặt với những thách thức, căng thẳng và xung đột thường xuyên xảy ra giữa Johnny Depp và đạo diễn Maiwenn. Mặc dù vắng mặt trong buổi họp báo ở Versailles, nhưng Johnny Depp dự kiến sẽ tham dự buổi ra mắt thế giới và họp báo của "Jeanne du Barry" tại Cannes.

Để chuẩn bị cho vai diễn này, Johnny Depp đã làm việc với một huấn luyện viên để cải thiện tiếng Pháp của mình và đắm mình trong những cuốn tiểu sử về vua Louis XV, nhân vật lịch sử được miêu tả trong phim. Bất chấp việc bất đồng quan điểm, Johnny Depp cho biết, đạo diễn đã nhượng bộ và sử dụng một số ý tưởng của anh trong phim.

"Jeanne du Barry" sẽ được phát hành rộng rãi tại Pháp trong 640 rạp chiếu phim, cùng ngày với buổi ra mắt thế giới ở Cannes. Trong khi người hâm mộ Pháp có thể sẽ ủng hộ Johnny Depp, không phải ai cũng hài lòng với sự trở lại của anh. Eve Barlow, một nhà báo và nhà hoạt động, bạn thân của Amber Heard đã phát động chiến dịch truyền thông xã hội #CannesYouNot, chỉ trích lễ hội tôn vinh những cá nhân bị cáo buộc lạm dụng, trong đó có Johnny Depp.