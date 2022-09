Phi công cảnh báo hủy chuyến bay vì hành vi quấy rối tình dục

Cơ trưởng một chuyến bay của Southwest Airlines cảnh báo tình trạng gửi ảnh khỏa thân qua AirDrop. (Video: HotNewHipHop)

Cảnh báo tình trạng quấy rối tình dục trên chuyến bay

"Mile-high club" theo nghĩa đen là "Câu lạc bộ cách xa mặt đất một dặm" - là tiếng lóng chỉ quan hệ tình dục trên máy bay hoặc các phương tiện bay khác. Thêm vào đó gần đây còn xảy ra tình trạng rất gây sốc, khi hành khách bất ngờ nhận được những hình ảnh bị cho là quấy rối tình dục khi đang trên chuyến bay.

Theo tin báo chí ngày 31/8, vụ quấy rối tình dục mới nhất kiểu này vừa xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Mỹ Southwest Airlines từ thành phố Houston thuộc bang Texas, Mỹ tới thành phố nghỉ mát nổi tiếng Cabo San Lucas của Mexico.

Video kỳ lạ lan truyền hôm 25/8 trên TikTok, về "cyber flashing" trên chuyến bay của Southwest Airlines. (Ảnh: Indiatimes)

Phi công cảnh báo cái kết đắng của "cyber flashing"! (Ảnh: 10play.com.au)

Teighlor Marsalis là một nữ hành khách trên chuyến bay đó của Southwest Airlines, hôm 25/8 đã đăng lên TikTok một video kỳ lạ được lan truyền rất nhanh và đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem.

Video mở đầu bằng thông báo của Cơ trưởng chuyến bay qua Intercom (hệ thống liên lạc nội bộ), sau khi một hành khách gửi ảnh khỏa thân qua AirDrop cho các hành khách khác.

Teighlor Marsalis cùng chồng Blaine Marsalis đã tới Cabo San Lucas, sau khi chuyến bay của họ suýt bị hủy vì "cyber flashing". (Ảnh: FB)

"… Nếu điều này tiếp tục khi chúng ta đang ở mặt đất, tôi sẽ lùi máy bay về cổng khởi hành, mọi người phải xuống. Chúng tôi có thể phải nhờ tới sự vào cuộc của lực lượng an ninh và kỳ nghỉ của các vị sẽ bị hủy hoại. Vì thế… các vị hãy từ bỏ việc gửi những hình ảnh khỏa thân và hãy tự mình đi tới Cabo" - Cơ trưởng cảnh báo.

Thông qua tính năng AirDrop, người dùng iPhone có thể gửi các tệp kỹ thuật số đến các sản phẩm khác của Apple trong phạm vi gần, mà không cần sử dụng Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.

Cái kết đắng của việc quấy rối tình dục trên chuyến bay

AirDrop hình khỏa thân với người lạ, bị báo New York Times mệnh danh là "cyber flashing" (thuật ngữ chỉ loại tội phạm liên quan đến hành vi gửi hình ảnh khiêu dâm cho người lạ thông qua AirDrop). "Cyber flashing", theo báo The Daily Dot, gần như bị cấm tại bang New York của Mỹ từ năm 2018. Năm 2021 "cyber flashing" đã bị cấm tại bang Texas, với mức phạt 500 USD với người vi phạm.

Đây là video thứ 2 từ các chuyến bay của hãng Southwest Airlines, được lan truyền trên TikTok kể từ đầu năm 2022 về "cyber flashing". Trước đó hồi tháng 6, một video khác đã được lan truyền nhanh chóng và thu hút tới 5,1 triệu lượt xem.

Vụ hành khách "Larry" gửi hình ảnh quấy rối qua AirDrop, gây sốc trên chuyến bay ngày 25/6 của Southwest Airlines. (Ảnh: TikTok/@daddystrange333)

Cái kết đắng cho những hành vi phản cảm trên chuyến bay. (Ảnh minh họa: The Sun)

Video này cho thấy cảnh một nam hành khách tự nhận tên là Larry, đi trên chuyến bay ngày 25/6 của Southwest Airlines từ Detroit tới Denver, đã sử dụng AirDrop gửi hình ảnh "của quý" của mình cho các hành khách khác. "Tôi thấy iPad của ông ta mở AirDrop, vì vậy tôi biết đó chính là ông ta" - người dùng TikTok @ DaddyStrange333 chú thích dưới video gốc.

Khi bị tiếp viên hỏi vì sao đăng hình ảnh "không phù hợp" đó, Larry chống chế "vui vẻ một chút thôi" và nói lời xin lỗi. Nhưng "đó là quấy rối tình dục" - người phụ nữ quay video nhấn mạnh… Hậu quả là người đàn ông tên Larry đã bị áp tải rời khỏi chuyến bay và bị bắt giữ ngay sau khi máy bay hạ cánh.

Đại diện của hãng Southwest Airlines sau đó xác nhận vụ việc này và thông báo: "Southwest Airlines không khoan nhượng với các hành vi thô tục không thể chấp nhận được đó. Đồng thời, chúng tôi gửi lời xin lỗi tới các hành khách khác trên chuyến bay".