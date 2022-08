Bộ phim xoay quanh Luis Figo, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại của Bồ Đào Nha, người giành Quả bóng vàng 2000 và Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2001. Đặc biệt, trong đó nhấn mạnh về diễn biến vụ chuyển nhượng gây tranh cãi của nam cầu thủ vào năm 2000 từ Barcelona sang đối thủ "truyền kiếp" Real Madrid với mức kỷ lục lên tới 62 triệu euro (63 triệu USD).

Dưới góc nhìn của một bộ phim "phi vụ trộm cắp", áp dụng cho câu chuyện chuyển nhượng, bộ phim tài liệu nói tiếng Tây Ban Nha tiết lộ câu chuyện về cách thỏa thuận đã được thực hiện cũng như kể một câu chuyện xoay quanh các giao dịch hậu trường, một phi vụ cạnh tranh thể thao lịch sử và một sự chia rẽ văn hóa sâu sắc.



Bộ phim về phi vụ chuyển nhượng lịch sử của Luis Figo ra mắt khán giả. (Ảnh: IT).

Bộ phim được đạo diễn bởi David Tryhorn và Ben Nicholas, người đã chỉ đạo bộ phim tài liệu tiểu sử "Pelé" ra mắt năm ngoái. Trưởng bộ phận sản xuất của Pitch, Marie-Denise Dormis đã sản xuất bộ phim. Nó được phát triển bởi Max Dobbyn, người cũng đóng vai trò là nhà sản xuất tư vấn, sau khi tham gia với tư cách là người đứng đầu bộ phận phát triển của Lightbox vào năm 2020.

Tryhorn cho biết: "Sau thành công của "Pelé", tôi và Ben rất vui mừng được hợp tác trở lại với Netflix trên "The Figo Affair". Ngày càng khó tìm thấy những bộ phim tài liệu thể thao nói về điều gì đó mới mẻ, không chỉ đơn giản là tiểu sử hoặc lịch sử về những thành công trong thể thao, vì vậy chúng tôi tin rằng "The Figo Affair" là duy nhất. Tập trung vào việc chuyển nhượng hơn là sự nghiệp của Figo, bộ phim cho chúng ta biết về sự thật, lòng tham, đạo đức và hoạt động bên trong của môn thể thao phổ biến nhất thế giới".

"Chúng tôi muốn bộ phim có cảm giác giống như một bộ phim kinh dị Hitchcockian, một bộ phim sử dụng những khái niệm về sự thật. Bộ phim chỉ phỏng vấn những người có bằng chứng trực tiếp về vụ chuyển nhượng để mang lại tính xác thực. Chúng tôi rất vui vì tất cả những người liên quan đến thương vụ đều sẵn sàng tham gia đầy đủ. Từ Florentino Peréz đến Pep Guardiola đều hào phóng với thời gian của họ nhưng Luís Figo đặc biệt thích thú, vì cuối cùng anh ấy đã lập kỷ lục liên tiếp sau hai thập kỷ trốn tránh câu hỏi về việc chuyển nhượng của mình", Tryhorn nói thêm.

Với bốn bộ phim tài liệu đang được sản xuất cùng với một loạt bốn phần về thời lượng chuyển nhượng của bóng đá với NBCUniversal for Sky, Pitch đang tái cấu trúc đội ngũ cấp cao của họ.

Tryhorn đã được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo, báo cáo với COO Jonathan Rogers và sẽ giám sát quá trình sản xuất và chiến lược sáng tạo của Pitch.

Hợp tác với Amazon, Pitch đã sản xuất "Andy Murray: Resurfacing" và "All or Nothing: Đội tuyển quốc gia Brazil". Đối với Netflix, ngoài "Pelé", Pitch đã đồng sản xuất loạt phim về Neymar, "The Perfect Chaos".