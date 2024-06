Philippines quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo, gạo Việt có tác động ra sao?

Philippines cắt giảm thuế, gia tăng cơ hội cho gạo Việt

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, đây có thể được coi là động thái mới nhất của Chính phủ Philippines nhằm đối phó với tình trạng lạm phát, đặc biệt là giá mặt hàng gạo có xu hướng tăng cao liên tục trên thị trường nước này kể từ đầu năm tới nay.

Trong quý I/2024, tình hình kinh tế Philippines tương đối ổn định, ngoại trừ sự tăng giá của một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng gạo, với mức tăng trong quý I/2024 vào khoảng 24,4%. Giá gạo chiếm mức khoảng 9% trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI – Consumer Price Index) của Philippines.

Mức giá bán lẻ một số mặt hàng gạo tại Philippines thời điểm tháng 9/2022 (giá bán lẻ thời điểm hiện tại đã tăng lên 54 – 60 pesos/kg)

Thời điểm có hiệu lực của Sắc lệnh số 62 là 30 ngày kể từ ngày đăng công báo, đối với thuế nhập khẩu gạo, thời điểm áp dụng là sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Như vậy, thời điểm áp dụng mức thuế nhập khẩu gạo mới của Philippines dự kiến vào đầu tháng 8 năm 2024.



Trong những năm qua, Việt Nam luôn là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất, luôn chiếm trên 80% tổng lượng gạo nhập khẩu vào thị trường Philippines. Có một số ý kiến cho rằng việc Philippines cắt giảm thuế nhập khẩu gạo sẽ tạo thêm thuận lợi và gia tăng cơ hội cho gạo Việt Nam tại thị trường Philippines.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TP.Cần Thơ), cho biết việc Philippines cắt giảm thuế nhập khẩu sẽ là cơ hội để gạo Việt giữ giá cao.

Với mức thuế giảm mạnh, các nhà nhập khẩu sẽ mua gạo Việt Nam nhiều. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải tận dụng cơ hội này giữ giá gạo Việt Nam cao. Vì nhu cầu gạo trên thế giới rất cao, ông Bình cho biết.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, số liệu mới nhất do Cục Thực vật cung cấp cho thấy, tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2024, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines tăng 20,3% so với 5 tháng đầu năm 2023, đạt mức 1,97 triệu tấn, cao hơn khá nhiều so với mức nhập khẩu 1,64 triệu tấn trong 5 tháng đầu năm 2023.

Tính từ đầu năm cho đến này, Cục Thực vật đã cấp 4.066 giấy phép thông quan nhập khẩu gạo cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

Việt Nam vẫn là đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất của Philippines.

Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines

Philippines được biết là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới và cũng là khách hàng nhập khẩu gạo số 1 của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dự báo năm 2024, Philippines nhập khẩu khoảng 4,2 triệu tấn gạo và tiếp tục là nhà nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Kể từ năm 2019 đến nay, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan và vươn lên trở thành nhà cung ứng gạo lớn nhất, quan trọng nhất của thị trường Philippines (do nước này ban hành và thực thi Luật số 11203 cho phép tự do xuất nhập khẩu và thương mại gạo, dỡ bỏ hạn ngạch và các hạn chế nhập khẩu gạo).

Gạo của Việt Nam chiếm trên 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines, cho thấy đây là một thị trường vô cùng tiềm năng tại khu vực Đông Nam Á. Gạo Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Philippines đang có các lợi thế lớn gồm:

Chất lượng và giá cả gạo vừa phải, phù hợp với thị hiếu, thói quen tiêu dùng và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân Philippines;

Nguồn cung gạo của Việt Nam ổn định cả về số lượng và giá cả, có thể đáp ứng được nhu cầu nhập khẩu hàng năm của Philippines;

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã xây dựng được uy tín, lòng tin với các bạn hàng Philippines nên giữ được nhiều khách hàng truyền thống, lâu năm.

Philippines là một nước sản xuất lúa gạo, tuy nhiên trong nhiều năm qua sản lượng lúa gạo trong nước không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nên nước này phải nhập khẩu nhiều từ bên ngoài.

Năm 2024 dự báo sẽ có nhiều biến động khó lường, tuy nhiên lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ cùng với việc Trung Quốc và Indonesia gia tăng nhập khẩu gạo đã phần nào tạo thêm cơ hội cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Vì vậy, các doanh nghiệp nội địa cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo vị thế số 1 về xuất khẩu gạo của Việt Nam tại thị trường Philippines, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của gạo Việt tại Philippines nói riêng và trên thị trường quốc tế nói chung.

Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần tiếp tục phối hợp tốt với các Bộ ngành, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Philippines để triển khai các chương trình xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm của Việt Nam đến thị trường Philippines, đặc biệt là mặt hàng gạo.

Đồng thời, doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm gạo xuất khẩu để góp phần nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.