Trong phim Bác sĩ Cha tập 8, cả gia đình bác sĩ Cha Jung Sook (Uhm Jung Hwa) đã phát hiện sự việc Seo In Ho (Kim Byung Chul) ngoại tình với Giáo sư Choi Seung Hee (Myung Se Bin). Cả hai còn có con riêng bằng tuổi với con gái thứ hai của Cha Jung Sook. Tuy nhiên, cả nhà bác sĩ Cha quyết định giữ bí mật vì không muốn cô gặp cú sốc này. Ai ngờ Cha Jung Sook vô tình phát hiện ra tài khoản mạng xã hội của Giáo sư Choi đăng tải loạt ảnh với "nửa kia" chính là Seo In Ho.

Trong khi Seo In Ho và các thành viên trong gia đình muốn tổ chức sinh nhật cho Cha Jung Sook tại một khách sạn sang trọng thì Giáo sư Choi Seung Hee cũng tìm đến địa điểm này.

Khép lại phim Bác sĩ Cha tập 8 là cảnh bác sĩ Cha bước vào không gian được cả nhà tổ chức sinh nhật với nhiều cảm xúc đan xen.

Phim Bác sĩ Cha tập 8: Cha Jung Sook vô tình phát hiện chồng ngoại tình. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phim Bác sĩ Cha tập 9: Uhm Jung Hwa bỏ nhà ra đi, ông chồng ngoại tình phải trả giá?

Sau 8 tập phim Bác sĩ Cha lên sóng với tỷ suất người xem đã tăng lên gấp 3 lần. Cụ thể, phim Bác sĩ Cha lên sóng từ ngày 15/4 với rating mở màn là 4,9%. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần phát sóng, rating của phim Bác sĩ Cha đã nhanh chóng vươn lên 13,2% trên toàn quốc.

Theo Nielsen Korea, tập gần nhất của phim Bác sĩ Cha đạt rating trung bình là 16,2%, đứng đầu trong khung giờ chiếu trên tất cả các kênh. Thành tích này không chỉ giúp Bác sĩ Cha lập kỷ lục mới cho bộ phim mà còn đạt được mức xếp hạng cao thứ 5 so với các bộ phim truyền hình trong lịch sử JTBC. Bộ phim chỉ xếp sau phim loạt phim đình đám: Thế giới hôn nhân, Cậu út nhà tài phiệt, Lâu đài tham vọng và Tầng lớp Itaewon.

Phim Bác sĩ Cha tập 9: Uhm Jung Hwa quyết định bỏ nhà ra đi. (Ảnh chụp màn hình)

Trong phim Bác sĩ Cha tập 9 lên sóng vào tối nay (13/5) thu hút sự quan tâm của khán giả với nhiều tình tiết thú vị, gay cấn. Theo đó, nhân vật do Uhm Jung Hwa đóng đã có màn trút giận bằng cách dùng tay úp mặt chồng vào chiếc bánh sinh nhật. Chứng kiến cảnh này, mẹ chồng và các con của bác sĩ Cha không khỏi ngỡ ngàng. Chưa dừng lại ở đó, bác sĩ Cha cũng tuyên bố: "Từ giờ con sẽ rời khỏi ngôi nhà này". Cô kéo vali ra khỏi ngôi nhà đang sống cùng mẹ chồng và Seo In Ho.

Seo In Ho dù ngày thường vô tâm nhưng anh không khỏi lo lắng khi vợ được đồng nghiệp nam quan tâm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ở diễn biến khác, Cha Jung Sook được bác sĩ Roy Kim (Min Wook Hyuk) chủ động tiếp cận khi các thành viên trong bệnh viện đại học Gusan sẽ có một kỳ nghỉ cùng nhau. Chứng kiến cảnh bà xã bên bác sĩ Roy, Seo In Ho dù ngày thường vô tâm nhưng anh không khỏi lo lắng.

Đáng chú ý, khi Seo In Ho nhìn thấy bác sĩ Cha và Roy Kim trò chuyện anh liền hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?". Thậm chí, Cha Jung Sook định cho bác sĩ Roy nếm thử đồ ăn thì Seo In Ho bỗng từ đâu xuất hiện nếm trước vô tình tạo ra tình huống "khó đỡ" cho cả 3.

Phim Bác sĩ Cha tập 9: Cha Jung Sook định cho bác sĩ Roy nếm thử đồ ăn thì Seo In Ho bỗng từ đâu xuất hiện nếm trước vô tình tạo ra tình huống "khó đỡ" cho cả 3. Thậm chí, Seo In Ho gọi to: Mình ơi!" khiến Cha Jung Sook không khỏi ngỡ ngàng. (Ảnh chụp màn hình)

Trong phim Bác sĩ Cha tập 9, Cha Jung Sook không khỏi hốt hoảng khi Seo In Ho bất ngờ gọi to: Mình ơi!". Dù trước đó Cha Jung Sook công khai với đồng nghiệp rằng chồng cô qua đời khiến Seo In Ho "giật mình". Liệu chuyện Cha Jung Sook là vợ của Seo In Ho có bị đồng nghiệp phát hiện? Bác sĩ Cha có màn "trả đũa" chồng ngoại tình thế nào? Liệu Seo In Ho có chấm dứt chuyện tình cảm với Giáo sư Choi Seung Hee?

Phim Bác sĩ Cha được phát sóng trên JTBC, Netflix vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần vào lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc)

Phim Bác sĩ Cha tập 9: Uhm Jung Hwa bỏ nhà ra đi khi phát hiện chồng ngoại tình. (Nguồn: JTBC)