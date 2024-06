Loạt phim ngắn "To the Wonder" đã trở thành phim truyền hình bùng nổ của năm tại Trung Quốc, với 8 tập phim gây ra phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội kể từ khi ra mắt vào đầu tháng 5/2024.



Được quay tại khu vực Altay, một vùng xa xôi ở tây bắc Trung Quốc, bộ phim dường như đã đánh thức trí tưởng tượng của giới trẻ Trung Quốc, những người khao khát thoát khỏi cuộc sống bận rộn ở các thành phố lớn của đất nước.

Phim "chữa lành" bất ngờ thành công vì kể về đời du mục

Li từ bỏ những tham vọng tại thành phố lớn để trở về quê. Ảnh: Douban.

Trên mạng xã hội, khán giả đã say mê phong cảnh tuyệt đẹp của Altay và gọi đây là điểm đến mới nhất cho các thế hệ trẻ muốn "nằm dài" hay "nằm thẳng". Các hashtag liên quan đến bộ phim đã nhận được hơn 500 triệu lượt xem trên nền tảng Weibo.

Nhưng "To the Wonder", được sản xuất bởi dịch vụ phát trực tuyến iQiyi, không chỉ đơn thuần là một tác phẩm giải trí bình thường. Trên trang đánh giá Douban, nơi người dùng nổi tiếng là khó tính, bộ phim có điểm trung bình là 8,7, điểm cao nhất trong số các phim truyền hình Trung Quốc ra mắt năm nay.

Tháng trước, bộ phim cũng trở thành phim truyền hình đầu tiên của Trung Quốc được đưa vào danh sách chính thức của liên hoan phim Canneseries danh giá.

Thể thao truyền thống của người dân khu vực Altay trong "To the Wonder". Ảnh: Douban.

Bộ phim đã nhận được lời khen ngợi vì cách miêu tả tinh tế về cuộc sống ở Altay, nơi có một cộng đồng người Kazakh lớn, vốn có lối sống du mục truyền thống. Đây cũng là một ví dụ hiếm hoi về một bộ phim truyền hình Trung Quốc do một nữ đạo diễn sản xuất. Nhiều khán giả cho biết họ đặc biệt ấn tượng với các nhân vật nữ do Teng Congcong đạo diễn.

Dựa trên bộ sưu tập tiểu luận đoạt giải của nhà văn Li Juan, "To the Wonder" theo chân hành trình của Li Wenxiu, một cô gái trẻ từ Altay bị buộc phải quay trở lại quê nhà sau khi thất bại trong việc khẳng định mình là một nhà văn chuyên nghiệp tại Urumqi, thủ phủ của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Li quay trở về sống cùng mẹ mình, người điều hành một cửa hàng tiện lợi ở một thị trấn nhỏ ở Altay, và cố gắng tìm hướng đi mới. Khi cô tái thích nghi với cuộc sống ở Altay, nơi cô từng muốn buông bỏ, cô dần nhìn thấy vùng đất và người dân nơi đây dưới một ánh sáng mới.

Ban đầu, Li gặp khó khăn trong việc hiểu tư duy truyền thống của những người hàng xóm. Nhưng dưới ảnh hưởng của mẹ cô, người đã phải xây dựng lại cuộc đời sau cái chết của chồng, Li dần trân trọng sự kiên cường và lòng kính trọng của họ đối với thiên nhiên. Đây không phải là một bức chân dung lý tưởng hóa về Altay. Một câu chuyện chính trong phim là những khó khăn của một phụ nữ Kazakh muốn rời bỏ người chồng nghiện rượu nhưng lại gặp phải sự phản đối từ gia đình.

Bộ phim :"To The Wonder" đạt thành công bất ngờ. Ảnh: Douban.

Mặc dù có những khía cạnh đen tối, cư dân mạng đã mô tả việc xem phim giống như một trải nghiệm tinh thần, giống như "hít thở không khí trong lành" hoặc "nằm dưới ánh nắng rực rỡ". Một người hâm mộ bộ phim, họ Yang, chia sẻ rằng cô bị ấn tượng bởi sự tự nhiên của câu chuyện và cách các nhân vật phát triển tỉ mỉ.

"Trong thời đại mà các video ngắn và những cốt truyện kịch tính trở nên phổ biến, loạt phim này mở ra một thế giới chậm rãi của quá khứ theo cách hiếm khi thấy trên màn ảnh", Yang nói.

Yang còn cho biết thêm rằng thật mới mẻ khi xem một loạt phim đặt các nhân vật nữ làm trung tâm. Giống như nhiều khán giả, cô tin rằng đạo diễn Teng Congcong đã làm tốt việc giữ gìn những nét tinh tế của các nhân vật trong bộ sưu tập tiểu luận gốc khi chuyển thể lên màn ảnh.

Một cảnh từ “To the Wonder”, ghi lại cánh đồng cỏ ở tỉnh Altay, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Ảnh: Douban

"Có một cảm giác an toàn... đến từ việc các phụ nữ được đối xử như chủ thể chứ không phải đối tượng của ánh nhìn của ai đó", Yang nói. Trong khi đó, bộ phim dường như đã làm dấy lên một làn sóng du lịch đến Altay, nằm gần biên giới Nga. Lượng tìm kiếm homestay ở Altay đã tăng gấp ba trong tuần sau khi tập đầu tiên của "To the Wonder" được phát sóng.

"To the Wonder" là bộ phim mới nhất trong số ngày càng nhiều phim truyền hình Trung Quốc đáp ứng nhu cầu du lịch của khán giả. Bộ phim tình cảm "Meet Yourself", về một cô gái trẻ từ bỏ công việc văn phòng để chuyển đến Dali ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, cũng đã dẫn đến sự gia tăng lượng khách du lịch đến thành phố đẹp như tranh vẽ và yên bình này.