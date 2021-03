Phim Hồ sơ cá sấu tập 33: Thủ phạm giết Tuấn mỏ lộ diện?

Phim Hồ sơ cá sấu tập 32 có cảnh Cương sau khi bị đám người của Long “nhà thổ” bắt nhốt, thương lượng muốn hợp tác thì Đặng Trung xuất hiện. Long nhờ Trung thuyết phục Cương thành đồng minh nhưng Đặng Trung lại muốn kéo Cương về phía riêng mình nên sau đó anh ta bày trò qua mặt Long "nhà thổ” giúp Cương trốn thoát.

Tuấn "mỏ" do ai bắn chết vẫn là dấu hỏi lớn.

Trong một diễn biến khác thì Hải My sau khi bị Quyết “bán đứng” cho ông Hiệu phó chủ tịch thì giữa họ đã trở mặt với nhau. Tuy nhiên ông Hiệu vốn không phải là kiểu người “ăn tạp” nên trong phòng khách sạn chỉ nói chuyện với My và muốn cô trở thành tri kỷ của ông. Tất nhiên là Hải My đồng ý. Sau đó cô gặp Quyết và bày tỏ sự thất vọng của mình vì cô đã dành tình cảm cho Quyết. Mong muốn anh cho cô một tình cảm chân thành nhưng trong lòng Quyết chỉ xem cô không khác gì con điếm. Quyết cũng không phủ nhận điều này càng khiến My căm hận…

Phim Hồ sơ cá sấu tập 32 còn có một số tình tiết rất gay cấn khi Tuấn “mỏ” đang được đàn em chở đi giao dịch tới điểm hẹn với Tân “cẩu’ thì có hai tên lạ mặt đi xe máy bắn hắn.

Hồ sơ cá sấu tập 33

Phim Hồ sơ cá sấu tập 33 hé lộ cảnh Long “nhà thổ” hả hê nói với Đặng Trung chuyện Tuấn “mỏ” bị bắn và khẳng định rằng mình không làm trước nghi ngờ của Trung: “Thằng Tuấn “mỏ” vừa bị bắn đấy. Mà ai làm thì quan trọng gì chứ, xung quanh nó có biết bao nhiêu kẻ thù. Nó chết, tốt. Ai bảo cậu là tôi làm. Ai đền chứ tôi thì không. Cậu cứ tin như thế đi”. Một cảnh khác cũng rất thú vị trong tập này có thể khẳng định Tuấn “mỏ” do Đặng Trung và Huy “nổ” cho người xử vì Đặng Trung sau đó đã gọi cho Huy: “Tình hình phức tạp rồi, trốn đi”. Huy "nổ” vốn là đàn em thân tín của Tuấn nhưng từ lâu anh này là “tay trong” của Đặng Trung.