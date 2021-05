Phim hot Hãy nói lời yêu tập 12: Ông Tín đánh Bình "yêu râu xanh"

Phim Hãy nói lời yêu tập 11 có tình tiết My ở lại qua đêm trong căn hộ của Bình. Được anh ta cưng chiều, nấu đồ ăn sáng, tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu đầu đời chưa trọn vẹn thì vợ bình xông vào chỉ mặt, đánh ghen My tơi tả.

Bình lúc này đã lộ rõ mặt là tên đểu giả khiến My sốc. Dù được Tú an ủi nhưng My bỏ học, dùng bia giải sầu ở quán karaoke cùng với Tú nhưng cô vẫn không thể nguôi ngoa được vì cú lừa đầy tủi nhục mà Bình dành cho My.

Ở một cảnh khác, bà Hoài lúc này càng sốc và điên tiết khi biết Trâm đã có thai với ông Tín. Bà yêu cầu ông và Trâm phải ngay lập tức phá thai đi. Nhưng chắc chắn Trâm không đồng ý. Bà Hoài tiếp tục hành hạ chồng ở nhà với đủ thứ cách và còn cầm dao đến tận nhà Trâm để xông vào đòi xử cô khiến ông Tín không kiềm chế được tát vợ.

Hãy nói lời yêu tập 12

Phim Hãy nói lời yêu tập 12 hé lộ những diễn biến căng thẳng khi ông Tín quyết định đưa đơn ly hôn vì không thể tiếp tục sống với một bà vợ cay nghiệt như vậy. Và xem ra ông đã nhận thấy lâu nay gia đình hạnh phúc của mình chỉ là vỏ bọc... “Tôi đã ký. Tôi để lại hết nhà cửa, tiền bạc cho cô và các con”.

Trong phim Hãy nói lời yêu tập 12, ông Tín đã xông vào đấm vào mặt Bình vì đã lừa con gái ông. Phan cũng ở đấy nên can ngăn vì cho rằng ông Tín không nên làm bẩn tay mình. Lúc này Bình càng lộ rõ bản chất khốn nạn khi nói thẳng vào mặt bố My rằng: “Có giỏi thì ông về đánh con gái ông đi. Ai bắt nó tin tôi. Người ta nói rồi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì”.