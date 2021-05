Phim hot Hãy nói lời yêu tập 11: My bị "yêu râu xanh" Bình làm hại?

Phim Hãy nói lời yêu tập 11: My bị "yêu râu xanh" Bình làm hại?

Trong phim Hãy nói lời yêu tập 10, Bình đã lộ diện là một tay lừa tình chuyên nghiệp. Anh ta quyết tâm chiếm đoạt được My nên giở mọi chiêu trò. My vì để làm hài lòng mẹ đã thỏa thuận với Thành là đóng vai người yêu để làm yên tâm phụ huynh. Hai người gặp nhau trong trung tâm thương mại và chụp hình đăng facebook. Bình tình cờ nhìn thấy, vậy là anh ta giận dỗi cho rằng My không hề tin mình.

My chạy ngay tới căn hộ của Bình, lập tức cô trở thành món mồi "béo bở" cho tên yêu râu xanh này.

Phan lo lắng cho My.

Phim Hãy nói lời yêu tập 10 cho thấy mẹ Phan đang bệnh nặng, phải chạy thận rất tốn kém. Phan muốn mẹ bán nhà dưới quê rồi lên thành phố ở trọ với mình, tiện cho việc điều trị nhưng bà không đồng ý. Vì cho rằng bệnh của mình có chữa trị cũng khổ sở, tốn thời gian, bán nhà thì Phan sẽ không còn chỗ để đi về.

Hãy nói lời yêu tập 11

Phim Hãy nói lời yêu tập 11 có cảnh My đang ở căn hộ của Bình thì bất ngờ vợ anh này đến chỉ thẳng mặt: “Con nào đây”. Lúc này Bình hốt hoảng phân trần: “Không phải như vợ nghĩ đâu…”, khiến My cũng hốt hoảng: “Vợ ạ?”.

Phim Hãy nói lời yêu tập 11 hé lộ ông Tín vẫn lén lút đến gặp nhân tình. Tình cảm của họ có vẻ mặn nồng hơn trước. Có lẽ vì ông Tín quá ngán ngẩm với một bà vợ độc đoán, chuyên quyền như bà Hoài. Hơn nữa Trâm đang mang thai con của ông. Họ đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa. Ông Tín vội trốn lên tầng trên còn Trâm ra mở cửa và gương mặt cô rất hốt hoảng.