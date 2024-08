Phim Love Next Door của Jung Hae In và Jung So Min vừa lên sóng đã thu hút lượng xem "khủng"

Nội dung phim Love Next Door có gì hấp dẫn?

Phim Love Next Door (Chuyện tình nhà bên/Con trai bạn mẹ) ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên vào tối 17/8 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Jung Hae In (đóng vai Choi Seung Hyo) và Jung So Min (đóng vai Bae Seok Ryu).

Nội dung của bộ phim hài lãng mạn Love Next Door xoay quanh đôi bạn "thanh mai trúc mã" Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu. Seok Ryu trở về Hàn Quốc để cố gắng "khởi động" lại cuộc sống khi cô quyết định nghỉ việc, bị chồng tương lai phản bội giữa thời điểm khó khăn nhất. Cuộc hội ngộ giữa Seung Hyo và Seok Ryu mở ra những câu chuyện "dở khóc dở cười" của "cặp đôi trái dấu" này.

Bộ phim Love Next Door với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Jung Hae In (đóng vai Choi Seung Hyo) và Jung So Min (đóng vai Bae Seok Ryu). (Ảnh: tvN drama)

Mở đầu bộ phim, mẹ của Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu đều không ngừng khoe khoang về con gái của mình với hội bạn thân thiết. Thậm chí, mẹ của Seok Ryu tự hào khoe đám cưới của con gái tổ chức tại Mỹ. Đến khi Seok Ryu bất ngờ trở về Hàn Quốc trong hoàn cảnh vừa hủy hôn với chồng tương lai và thông báo nghỉ việc ở Mỹ khiến bà tức giận, đau đớn tột cùng.

Phía Choi Seung Hyo - chàng kỹ sư trong mắt mẹ anh thành đạt với vô số giải thưởng tài năng. Thực tế, anh chàng họ Choi cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trong công việc khi thành lập công ty riêng. Tâm sự với cô bạn thân Seok Ryu, Seung Hyo thừa nhận công ty của mình không đủ tiền vốn, không có khách hàng...

Với Bae Seok Ryu, Seung Hyo bề ngoài luôn tỏ ra chán ghét "con gái của bạn mẹ". Tuy nhiên, trong lòng anh luôn luôn âm thầm bảo vệ và yêu thương, chiều chuộng cô bạn đầy rắc rối này. Anh chàng họ Choi đã không ngại dán cả bầu trời sao lên trần nhà chỉ để làm hài lòng Bae Seok Ryu. Khi mẹ của Seok Ryu nổi giận, đánh con gái vì cô nghỉ việc và hủy hôn thì Seung Hyo chịu đòn thay cho cô bạn thân.

Trong tập 2 phim Love Next Door, trong lúc tranh cãi với mẹ, Bae Seok Ryu đã hỏi thẳng mẹ: "Tại sao con luôn phải trở thành niềm tự hào của mẹ chứ? Con không thể chỉ làm con gái của mẹ dù đôi khi con mắc lỗi hay có khuyết điểm sao? Sao con phải trở thành thứ tô vẽ cho cuộc đời của mẹ thế?".

Lời nói của nhân vật do Jung So Min đóng đã khiến mẹ như thức tỉnh. Sau đó, ohản ứng của mẹ với Bae Seok Ryu cũng không còn gay gắt như thời điểm cô mới từ Mỹ trở về Hàn Quốc.

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Love Next Door

Phim Love Next Door lên sóng tập đầu tiên đạt tỷ suất người xem 4,9%, thời điểm cao nhất đạt 7,5%, đứng đầu khung giờ phát sóng của các đài truyền hình cáp Hàn Quốc. Bộ phim hài lãng mạn được chỉ đạo bởi đạo diễn Yoo Je Won và do biên kịch Shin Ha Eun chắp bút. Ngoài Jung Hae In và Jung So Min, bộ phim Love Next Door còn có sự tham gia của dàn diễn viên: Kim Ji Eun, Yoon Ji On, Park Ji Young, Jo Han Chul, Jang Young Nam, Lee Seung Jun...

Trước khi đảm nhận vai Choi Seung Hyo, Jung Hae In từng ghi dấu trong lòng khán giả khi tham gia loạt phim đình đám như: Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đóng cùng nữ diễn viên Son Ye Jin; Đêm xuân đóng cùng Han Ji Min; Hoa tuyết điểm đóng cùng Jisoo (BLACKPINK)...

Với bộ phim hài lãng mạn Love Next Door, nam diễn viên được người xem kỳ vọng sẽ phát huy khả năng diễn xuất tốt của mình.

Jung Hae In thừa nhận, anh đóng nhiều phim tình cảm nhưng chưa phim nào có nhiều tình tiết hài hước như Love Next Door. (Ảnh: tvN drama)

Nữ diễn viên Jung So Min từng đóng phim Hoàn hồn năm 2022. Cô gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim như: Con ruột con riêng; Cuộc đời đầu tiên; Ánh cười chẳng còn vương mắt em... Trên màn ảnh rộng, bộ phim Yêu lại vợ ngầu do cô đóng chính cũng ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, ghi nhận doanh thu hơn 18,4 triệu USD.

Tạo hình của Jung So Min trong phim“Love Next Door. (Ảnh: tvN drama)

Bộ phim Love Next Door dự kiến gồm 16 tập, phát sóng vào lúc 21h20 thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần trên đài tvN và ứng dụng Netflix.

Trailer phim Love Next Door tập 3-4 được hé lộ. (Nguồn clip: Instagram tvN_drama)