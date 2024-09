Phim Love Next Door tập 8: Choi Seung Hyo khiến tình cũ của Bae Seok Ryu nhận "kết đắng"? Phim Love Next Door tập 8: Choi Seung Hyo khiến tình cũ của Bae Seok Ryu nhận "kết đắng"?

Phim Love Next Door tập 8 có cảnh Bae Seok Ryu (Jung So Min) thừa nhận cô thích Choi Seung Hyo (Jung Hae In) từ trước mà cậu bạn thân không biết.