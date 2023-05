Phim mới của Chương Tử Di và Quan Kế Huy có gì hấp dẫn?

Disney giới thiệu bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh bán chạy nhất của Gene Luen Yang mang tên "American Born Chinese". Bộ phim đưa người xem vào một hành trình hấp dẫn của một thiếu niên trung học. Tuy nhiên, cuộc đời cậu có một bước ngoặt khi kết bạn với con trai của Tôn Ngộ Không.

Loạt phim hấp dẫn này có sự góp mặt của những người đoạt giải Oscar Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy, cùng với dàn diễn viên tài năng bao gồm Ngô Ngạn Tổ, Chung Hán Lương và Yeo Yann Yann. Mặc dù dàn diễn viên giàu kinh nghiệm mang đến những màn trình diễn xuất sắc nhưng chính những ngôi sao trẻ mới thực sự tỏa sáng và chiếm được cảm tình của người xem.

Phim mới của Chương Tử Di và Quan Kế Huy

Chương Tử Di trong phim "American Born Chinese". Ảnh: IT.

Bộ phim của đạo diễn Kelvin Yu kết hợp một cách khéo léo thần thoại Trung Quốc với những pha hành động theo phong cách siêu anh hùng, tất cả được đặt trong bối cảnh của một bộ phim hài dành cho lứa tuổi mới lớn. Loạt phim này đã mạnh dạn giải quyết các vấn đề đương đại về dân tộc và hòa nhập, khiến nó trở thành một bộ phim phù hợp với bối cảnh văn hóa đại chúng hiện đại.

Với ý định thu hẹp khoảng cách giữa văn hóa truyền thống Trung Quốc và trải nghiệm hiện đại của người Mỹ gốc Á, nhà sản xuất đi theo hướng đó nhằm mục đích thu hút khán giả Disney+ điển hình. Tuy nhiên, dự án đầy tham vọng này gặp khó khăn trong việc cô đọng lại nhiều chủ đề hấp dẫn thành một câu chuyện gắn kết duy nhất.

Câu chuyện bắt đầu với phần giới thiệu về Tôn Ngộ Không do Ngô Ngạn Tổ thể hiện một cách xuất sắc. Người xem đắm chìm trong thế giới của anh, khám phá cây thiết bảng và mối đe dọa về một cuộc chiến thiên giới do Ngưu Ma Vương (Leonard Wu thủ vai) lãnh đạo. Khi cốt truyện mở ra, con trai của Ngộ Không là Wei-chen (do Jimmy Liu thủ vai) đã đánh cắp cây quyền trượng và bắt tay vào hành trình tìm kiếm cuộn giấy ma thuật thứ tư trong truyền thuyết.

Ngôi sao Oscar Quan Kế Huy. Ảnh: IT.

Wei-chen lấy danh tính của một sinh viên trao đổi người Trung Quốc và đăng ký vào một trường trung học, nơi anh bất ngờ được ghép đôi với Jin Wang, một thiếu niên Đài Loan do Ben Wang thể hiện. Tuy nhiên, Jin thường phải đối mặt với những thử thách của cuộc sống trung học như cha mẹ xa cách, nạn phân biệt chủng tộc thông thường. Ban đầu, Jin miễn cưỡng đồng ý hướng dẫn Wei-chen, dần dần nhận ra sức mạnh và sự kiên cường của người bạn mới, những phẩm chất mà bản thân Jin còn thiếu.

Chẳng bao lâu sau, Jin thấy mình chiến đấu không chỉ vì cá nhân, chẳng hạn như giành một suất trong đội bóng đá của trường và thoát khỏi định kiến phân biệt chủng tộc, mà còn hết lòng vì sự an toàn của Wei-chen.

"American Born Chinese" là bộ phim kể về hành trình trưởng thành của một học sinh trung học. Ảnh: IT.

Bất chấp sự góp mặt của Dương Tử Quỳnh, người đã mang đến một màn trình diễn cuốn hút trong vai Bồ Tát giả làm người bảo vệ Wei-chen. Sự đan xen phức tạp giữa thần thoại cổ điển, võ thuật và hình ảnh CGI tuyệt đẹp, "American Born Chinese" thực sự tỏa sáng khi tập trung vào các nhân vật chính trẻ tuổi.