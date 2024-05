Bộ phim đã có buổi công chiếu đầu tiên trên thế giới với suất chiếu chính thức tại liên hoan phim Venice năm ngoái. Sau đó, phim liên tục được tán thưởng tại các liên hoan phim New York, London và LHP Camerimage.



Nhà soạn nhạc người Nhật Bản Ryuichi Sakamoto, người từng đoạt giải Oscar, BAFTA, Grammy và hai giải Quả Cầu Vàng. Ông có sự nghiệp kéo dài bốn thập kỷ trải dài từ nhạc techno-pop cho đến các bản nhạc nền đoạt giải Oscar trong các bộ phim như: “Merry Christmas, Mr. Lawrence”; “The Last Emperor” và “The Revenant".

Phim về Ryuichi Sakamoto - chủ nhân giải Oscar, tượng đài âm nhạc Nhật Bản ra mắt

Nhà soạn nhạc người Nhật Bản Ryuichi Sakamoto qua đời vào năm ngoái. Ảnh: Nikkei.

Sakamoto qua đời vào tháng 3 năm ngoái sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Trước khi mất, ông đã tuyển chọn và biểu diễn piano trong buổi hòa nhạc cuối cùng của mình, bao gồm 20 tác phẩm âm nhạc do chính ông chọn và sắp xếp.

Bộ phim hòa nhạc này khắc họa hành trình âm nhạc của ông, từ thời kỳ nhạc pop khi là thành viên của nhóm Yellow Magic Orchestra, đến bản nhạc phim mang tính biểu tượng "Emperor" hay album thiền định cuối cùng của ông là "12".

Sakamoto đã hai lần chiến đấu với căn bệnh ung thư trong suốt cuộc đời của mình. Năm 2014, ông nghỉ hoạt động âm nhạc một năm để hồi phục sau căn bệnh ung thư vòm họng. Tuy nhiên, vào tháng 1/2021, ông thông báo rằng mình đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột.

Sinh ra ở Tokyo vào năm 1952, Sakamoto bắt đầu học piano từ năm 6 tuổi và tiếp tục theo học âm nhạc tại Đại học Nghệ thuật Tokyo. Ông bị mê hoặc bởi những bộ đàn tổng hợp âm thanh và lấy cảm hứng từ nhiều thể loại âm nhạc, từ Debussy đến Kraftwerk. Sau khi phát hành album solo đầu tay của mình mang tên "Thousand Knives" vào năm 1978, ông đồng sáng lập Yellow Magic Orchestra cùng với Hosono và Takahashi. Nhóm đã đạt được thành công lớn ở Nhật Bản, với hai album của họ đạt vị trí số 1 và số 2 trong bảng xếp hạng trong bảy tuần vào năm 1980. Họ cũng có 7 album lọt vào Top 5 trong sự nghiệp của mình.

Lời bài hát bằng tiếng Anh của Sakamoto đã giúp nhóm nổi tiếng ở Mỹ và quá trình sản xuất nhạc điện tử của họ đã ảnh hưởng đến hip-hop và nhạc điện tử thời kỳ đầu. "Ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson đã cover bài hát "Behind the Mask" của họ, nhưng sự bất đồng về tiền bản quyền đã khiến tác phẩm không xuất hiện trong album Thriller.

Ngoài công việc của mình với YMO, Sakamoto tiếp tục phát hành các album solo và hợp tác với nhiều nhạc sĩ, bao gồm: Iggy Pop, Robert Wyatt, Laurie Anderson và David Sylvian. Sylvian đã góp giọng cho "Forbidden Colours", phiên bản có lời của một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Sakamoto, nhạc nền của "Merry Christmas, Mr Lawrence", trong đó Sakamoto cũng đóng vai trò là chỉ huy trại tù binh.

Phim tài liệu âm nhạc "Ryuichi Sakamoto | Opus" của đạo diễn Neo Sora sẽ ra mắt khán giả vào ngày 31/5.

Tại Trung Quốc, bộ phim được phân phối bởi JL Film, trước đây từng chịu trách nhiệm tái phát hành bộ phim "La La Land" vào cuối năm 2023. Năm 2022, JL Film từng phát hành “Life Is Beautiful” và “Wrath of Man”, năm 2019 phát hành "Knives Out" ở thị trường Trung Quốc.

Bộ phim hiện đang được phát hành tại Bắc Mỹ (Janus), Hàn Quốc (Media Castle), Đài Loan (Cai Chang), Hồng Kông và Ma Cao (Edko Films), Singapore (Anticipate Pictures), Vương quốc Anh và Ireland (Modern Films), Tây Ban Nha (Filmin/ Elastica), Đức và Áo (Rapid Eye), Scandinavia (Njuta), Bồ Đào Nha (Midas Filmes), Úc (Hi Gloss), vùng Baltic (Kino Pavasaris).



“Ryuichi Sakamoto | Opus” sẽ được phát hành tại quê hương Nhật Bản của Sakamoto vào cuối tháng này thông qua Bitters End, đồng thời ra mắt tại New Zealand và Ý vào cuối năm nay. Bộ phim được sản xuất bởi Sora Norika và Eric Nyari, Albert Tholen (Bruiser) và Masubuchi Aiko.

Giám đốc sản xuất là Jeremy Thomas, người từng cộng tác với Sakamoto trong một số bản nhạc phim mang tính biểu tượng nhất của ông, bao gồm: “The Last Emperor” và “Merry Christmas, Mr. Lawrence".