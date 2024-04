Phim Việt có vượt qua loạt phim kinh dị nước ngoài ồ ạt trong tháng 4?

Phòng vé Việt tương đối rộn rã đầu năm 2024, với các bộ phim như Mai đạt doanh thu 550 tỷ đồng, Gặp lại chỉ bầu đạt doanh thu 92 tỷ đồng. Sau đó, phim Việt lại rơi vào khoảng thời gian "trùng xuống" khi phim không ra rạp nhiều vào thời điểm sau Tết và gần tới mùa hè. Thậm chí, còn có những bộ phim doanh thu quá thấp như Quý cô thừa kế 2 với vỏn vẹn 6,4 tỷ đồng.

Tuy vậy, nhờ sự vượt trội của các bộ phim nước ngoài đã khiến đông đảo khán giả tới rạp và tạo nên những bộ phim có doanh thu "khủng" tại thị trường Việt.

Quật mộ trùng ma (Exhuma) của điện ảnh Hàn thu về 206 tỷ đồng tại Việt Nam. Ảnh: NSX

7 bộ phim kinh dị nước ngoài được khởi chiếu trong tháng 4

Thành tích cao nhất phải kể tới là phim Quật mộ trùng ma (Exhuma) của điện ảnh Hàn. Bộ phim kinh dị tâm linh này không những bán được 10 triệu vé tại Hàn Quốc, mà còn thu về 206 tỷ đồng tại Việt Nam.

Đánh giá về sức thu hút của Quật mộ trùng ma tại Việt Nam, chuyên trang The Reviewer nhận xét rằng: "Một bộ phim đến từ Hàn Quốc, đánh mạnh vào yếu tố tâm linh, tôn giáo và có một chút chính trị. Bộ phim này sẽ khiến người châu Á cảm nhận được nhiều nét gần gũi".

Sau "cơn sốt" Quật mộ trùng ma, các dự án kinh dị đang được chiếu là Điềm báo của quỷ, Monkey Man báo thù, Quỷ cái và Trò chơi chết chóc. Cả 4 tác phẩm cùng trình làng vào ngày 5/4. Trong số đó, Điềm báo của quỷ và Monkey Man báo thù tới từ kinh đô điện ảnh Hollywood. Hai tác phẩm còn lại thuộc về "cường quốc phim kinh dị" Thái Lan.

Điềm báo của quỷ (tựa gốc: The First Omen) đang là cái tên gây được chú ý hơn cả. Đây chính là tiền truyện của The Omen (1976) - tác phẩm được ví như tượng đài dòng phim kinh dị trừ tà.

Sau ít ngày công chiếu, phim nhận được phản hồi khá tích cực về chất lượng. Là một tác phẩm thuần kinh dị, Điềm báo của quỷ mang đến hàng loạt cảnh tượng rùng rợn, ám ảnh đánh thẳng vào tâm lý khán giả. Chuyện phim khá hấp dẫn, cùng các chất liệu kinh dị được sử dụng ấn tượng. Vậy nên, đây được đánh giá là lựa chọn hàng đầu của những "mọt phim kinh dị" muốn ra rạp trong thời điểm này.

Điềm báo của quỷ (tựa gốc: The First Omen) đang là cái tên gây được chú ý. Ảnh: NSX

Còn với Monkey Man báo thù, đây vốn dĩ là một dự án hành động, nhưng có lồng ghép các yếu tố kinh dị, máu me và bạo lực. Tương tự Điềm báo của quỷ, phim nhận được phản hồi rất tích cực từ giới chuyên gia lẫn khán giả.

Trái ngược với bộ đôi phim kể trên, Quỷ cái và Trò chơi chết chóc lại khiến nhiều khán giả hụt hẫng mặc dù có nguồn gốc từ xứ sở chùa Vàng - thị trường đình đám ở dòng phim kinh dị.

Ra mắt cùng thời điểm, cả 4 phim đều không lập thành tích cao tại rạp Việt. Bởi thời điểm hiện tại, cơn sốt Godzilla x Kong: Đế chế mới còn hiện hữu, dù đã ít nhiều giảm nhiệt song vẫn khó có đối thủ.

Điềm báo của quỷ cuối tuần qua kiếm được 4 tỷ đồng , xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp phòng vé. Quỷ cái cũng thu về hơn 2,3 tỷ đồng - xếp vị trí thứ 6, trong khi Trò chơi chết chóc thu hơn 200 triệu đồng, chìm nghỉm trên bảng tổng sắp.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Monkey Man báo thù khi có chất lượng cao song không nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phim chỉ kiếm được 400 triệu đồng, con số mở màn rất khiêm tốn so với nhiều dự án cùng thể loại. Trong khi tại thị trường quốc tế, thành tích chào sân của phim là 12,6 triệu USD (kinh phí sản xuất 10 triệu USD ).

Ngoài ra, bên cạnh bom tấn nước ngoài Godzilla x Kong: Đế chế mới vẫn đang thu về hơn 113 tỷ đồng tại Việt Nam, với kỹ xảo hình ảnh vượt trội thì một "cơn sốt" khác hiện đang đứng đầu phòng vé Việt, đó là Thanh xuân 18x2: Lữ trình hướng về em – bộ phim ngôn tình Đài Loan đã thu về 15 tỷ đồng khi phim còn chưa chiếu chính thức.

Lý giải cho "cơn sốt" này, có thể nói một phần vì bộ phim có sự tham gia của Hứa Quang Hán – chàng nam thần từng gây ấn tượng sâu đậm với khán giả Việt qua bộ phim nổi tiếng Muốn gặp anh. Fanpage trên mạng xã hội tại Việt Nam của Hứa Quang Hán có đến 50 ngàn lượt theo dõi.

Riêng trong tuần đầu tiên của tháng 4/2024, đã có 5 phim ngoại "cập bến" nước ta. Đáng chú ý, 4/5 tác phẩm này đều thuộc thể loại kinh dị. Trung tuần tháng 4, sẽ có thêm ít nhất 3 phim kinh dị nữa được trình làng.

Trong tuần thứ 2 của tháng 4, rạp Việt tiếp tục chứng kiến sự đổ bộ của nhiều phim kinh dị khác, bao gồm: Người "bạn" trong tưởng tượng, Abigail và Tu viện máu. Cả 3 phim đều là dự án từ Hollywood, có tiếng tăm ngay trên sân nhà trước khi cập bến rạp Việt.

Imaginary - Người "bạn" trong tưởng tượng khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngày 12/4/2024. Ảnh: NSX

Nhìn vào số lượng phim kinh dị trình làng tháng 4, đã có ít nhất 7 dự án ấn định lịch chiếu (chưa tính Quỷ thuật ra mắt cuối tháng 3). Điều này cho thấy sức hút của thể loại phim này là không nhỏ. Đây cũng được cho là loại phim "dễ sinh lời" nhất cho nhà sản xuất. Bởi chi phí làm phim không cao, nhưng có thể mang về khoản doanh thu đột biến.

Phim Việt có cơ hội cạnh tranh?

Trong thời điểm kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang cận kề, hai phim Việt ra rạp là Cái giá của hạnh phúc và Lật mặt 7: Một điều ước. Nói khách quan, cả hai bộ phim này đều có sức hút. Nếu Cái giá của hạnh phúc có sự tham gia của "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa thì Lật mặt 7: Một điều ước được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công từ phần trước của đạo diễn Lý Hải, khi Lật mặt 6 đã mang về 272 tỷ đồng.

Lật mặt 7: Một điều ước được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công từ phần trước của đạo diễn Lý Hải. Ảnh: NSX

Tuy vậy, tình thế được nhìn nhận vẫn sẽ "khó" cho phim Việt vì có rất nhiều bộ phim nước ngoài đáng chú ý cũng ra rạp trong thời điểm này. Bộ phim Tu viện máu của ngôi sao đang lên Sydney Sweeney sẽ ra rạp vào ngày 19/4, đang nhận về đánh giá 70/100 trên Rotten Tomatoes.

Đến ngày 26/4, Vây hãm: Kẻ trừng phạt sẽ rạp với sự tham gia của ngôi sao hành động Hàn Quốc - Ma Dong Seok cũng sẽ ra rạp Việt Nam. Phần trước tại Việt Nam ra mắt vào hè năm ngoái cũng đã thu về 15 tỷ đồng. Đó là chưa kể ra rạp cùng ngày là bộ phim Kẻ thế thân với sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng Ryan Gosling và Emily blunt.