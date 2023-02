Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam Phan Đức Trung chỉ ra lý do ChatGPT gây sốt, nhưng sẽ "chết" trong tương lai Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam Phan Đức Trung chỉ ra lý do ChatGPT gây sốt, nhưng sẽ "chết" trong tương lai

Trong buổi tọa đàm ChatGPT: Cỗ máy tám chuyện hay bách khoa toàn thư, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain cho rằng khi sử dụng ChatGPT, người dùng chỉ có lựa chọn Yes or No.

Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt tổ chức buổi tọa đoàn ChatGPT: Cỗ máy tám chuyện hay bách khoa toàn thư. Ảnh Viết Niệm. Sáng nay (9/2/2022), Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt tổ chức buổi tọa đoàn ChatGPT: "Cỗ máy tám chuyện hay bách khoa toàn thư" với sự tham gia của ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam và PGS.TS Trần Thành Nam, Giảng viên Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Trong khuôn khổ tọa đàm, các khách mời đã tập trung giải đáp những góc khuất của hiện tượng mạng ChatGPT đang gây "sốt" trên toàn cầu và ngay cả ở Việt Nam. Theo ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, sở dĩ ChatGPT gây sốt là bởi thị trường đầu tư hiện nay đang đón nhận nhiều tin xấu nên luôn mong chờ tin tốt. "ChatGPT là một cú hích lớn và được Microsoft đầu tư 10 tỷ USD để phát triển. Thời điểm đó, các chuyên gia phân tích thị trường tài chính có góc nhìn sâu hơn dân công nghệ. Cùng với đó, việc truyền thông vô cùng mạnh đã giúp ChatGPT có những bước thành công khi mọi thông tin đều xoay quanh công cụ chatbot này. Ở góc nhìn công nghệ, nhiều người cũng coi ChatGPT là tấm gương khởi nghiệp để những mô hình AI tiếp tục ra đời làm mới thị trường công nghệ", ông Trung nhận định. Trong suốt 2 thập kỷ qua, Google dường như là công cụ tìm kiếm, giải đáp mọi thắc được người dùng tin tưởng nhất, nhưng khi ChatGPT xuất hiện đóng giữ vai trò hơn cả một công cụ tìm kiếm, nhưng sẽ có ít sự lựa chọn hơn. Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Ảnh Viết Niệm. Qua góc nhìn của Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, nhiều người dùng Internet coi Google là "thầy giáo" online, trong khi đó ChatGPT đóng vai trò là người bạn tâm tình hay một công cụ đưa ra câu trả lời không trích dẫn nguồn. "Trước đây, chúng tôi đào tạo ngành copywriter thường xuyên dùng 2 công cụ Google tìm kiếm và dịch. Chỉ với công cụ này của Google, ngay cả những người không biết ngoại ngữ cũng có thể làm việc. Vô hình chung, 2 công cụ tìm kiếm và dịch của Google đã trở thành thầy giáo. Tuy nhiên, khác biệt nhất của Google so với ChatGPT là có chỉ dẫn và sắp xếp theo thứ tự quảng cáo, điều này sẽ tạo ra doanh thu cho Google. Với ChatGPT, nguồn gốc thông tin hoàn toàn bị triệt tiêu và điều này sẽ có tính 2 mặt", ông Trung nói. Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản ChatGPT tại Việt Nam để sử dụng: Fake IP, dùng số điện thoại nước ngoài để đăng ký Sự khác biệt của ChatGPT là khiến người dùng chỉ có 2 sự lựa chọn khi sử dụng nền tảng và không có sự so sánh, chọn lọc thông tin. "Người dùng chỉ có 2 sự lựa chọn khi sử dụng ChatGPT là Yes or No. Một là tin vào máy, hai là không tin vào máy, còn Google sẽ phức tạp hơn. Dưới góc nhìn công nghệ, tôi cho rằng đây là 2 cách tiếp cận công nghệ khác nhau nhằm thỏa mãn những đối tượng người dùng khác nhau", ông Trung chia sẻ. Cũng theo ông Trung, ChatGPT chưa thực sự thông minh khi nguồn gốc thông tin còn hạn chế, đặc biệt tiếng Việt không phải ngôn ngữ mà hệ thống chatbot này có thể đáp ứng mọi câu hỏi của người dùng. Tuy nhiên, người dùng ChatGPT tăng nhanh là minh chứng cho thấy chat AI là "mảnh đất" màu mỡ và sẽ phát triên mạnh mẽ để các công ty công nghệ có thể khai thác. Về chất lượng thông tin mà ChatGPT cung cấp đến người dùng, ông Trung cho rằng nền tảng này sử dụng lao động giá rẻ, chất lượng cũng tương xứng. "Về cơ bản, ChatGPT sẽ có gồm những quá trình để cấu thành như cơ sở dữ liệu lớn nhưng miễn phí. Khi thu thập dữ liệu, sẽ có một bộ phận phân tích để dạy cho máy hiểu thế nào là đúng, nhưng việc sử dụng lao động giá rẻ nên chất lượng thông tin cũng tương xứng. Cuối cùng, ChatGPT còn có quá trình tự học khi còn người dạy lại ChatGPT. Rõ ràng, đây là vòng lặp của ChatGPT hiện nay không ngừng nghỉ để bổ sung thông tin nhưng tận dụng nhân công giá rẻ. Nói tóm lại, với ChatGPT, chúng ta sắp được tiếp cận công nghệ giá rẻ thông minh chứ không phải thông minh mà giá đắt". Sự bùng nổ của ChatGPT khiến nhiều người lo lại một số ngành nghề sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ có một lượng lớn lao động thất nghiệp. "Sản phẩm công nghệ nào rồi cũng phải chết đi hoặc được thay thế như đế chế điện thoại Nokia, Yahoo mail, các công cụ tìm kiếm khi bắt người dùng tìm kiếm vất vả. Trong khi đó, những công ty sẽ trường tồn. Như ChatGPT là sản phẩm của OpenAI LP và 29 tỷ USD là định giá của công ty này chứ không phải ChatGPT. Sau cùng, OpenAI LP sẽ tồn tài nhờ các nguồn tiền đầu tư để nuôi dưỡng, bảo vệ sản phẩm mới. Dưới góc nhìn công nghệ của tôi, ChatGPT sẽ phải chết trong tương lai", Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam nếu quan điểm. Có thể thấy, ChatGPT là sản phẩm công nghệ do con người sáng tạo nên khó có thể thay thế hoàn toàn trong mọi lĩnh vực. Loạn giá tài khoản ChatGPT: Người dùng có thể tự tạo tài khoản 09/02/2023 10:48

