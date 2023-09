Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định gợi mở 5 vấn đề tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Bà Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, dự Đại hội còn có sự hiện diện của 229 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 174.000 cán bộ, hội viên, nông dân trên toàn tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày (22 và 23/9) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển". Ảnh: Nguyễn Chương

Khơi dậy khát vọng vươn lên phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phấn khởi cho biết: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X diễn ra trong bối cảnh nước ta sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

"Tỉnh Bắc Ninh sau hơn 25 năm tái lập đã đạt được những thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng, giai cấp nông dân cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang hăng hái thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tạo tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương" - bà Tuyết chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Nguyễn Chương

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lệ Tuyết đánh giá, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của các cấp uỷ Đảng; sự tạo điều kiện của chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân với các ngành. Đặc biệt là sự năng động, đoàn kết, sáng tạo của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bắc Ninh đã có bước phát triển mới.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X sẽ phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần tự phê bình và ý thức trách nhiệm trước giai cấp nông dân trong tỉnh.



Đại hội sẽ tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và những nguyên nhân yếu kém, hạn chế. Đồng thời chỉ ra những cơ hội, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, để từ đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác Hội trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, tạo bước phát triển mới đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Các chỉ tiêu hàng năm cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra.



Hiện nay, nông dân chiếm khoảng 60% dân số của tỉnh Bắc Ninh. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp được 10.559 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 174.350 hội viên. Trong những năm qua, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng thương hiệu, chủ động tìm kiếm thị trường, đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng vào hệ thống siêu thị, hệ thống chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản.

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển; vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định. Các phong trào thi đua của Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa.



Kết quả bình xét trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 399.753 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (trung bình đạt 85,9% số hộ đăng ký) và vượt 25,9% so với chỉ tiêu Đại hội IX đề ra (về tỷ lệ hộ đạt so với số hộ đăng ký).

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016 - 2021 và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 15 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và 33 sản phẩm được tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh cho biết, mặc dù Bắc Ninh chủ trương phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng nông nghiệp hiện nay chỉ chiếm 2,61% trong cơ cấu kinh tế song lao động nông thôn vẫn chiếm tỷ lệ cao, trên 48%; tỷ lệ cư dân sống ở nông thôn chiếm 62,7%. Do vậy, nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn luôn được xác định là ngành giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng cho các ngành kinh tế phát triển.

"Đối với Bắc Ninh, Chương trình Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) được coi là giải pháp, nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng nội lực và gia tăng giá trị dựa trên việc hình thành và phát triển sản phẩm thế mạnh, lợi thế về vùng nguyên liệu, kỹ thuật sản xuất, yếu tố văn hóa, đặc biệt là các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, nổi trội của làng nghề và dịch vụ du lịch của các địa phương trong tỉnh" - ông Quang nói.

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân tích cực tham gia chương trình OCOP nhằm gia tăng giá trị các sản phẩm. Sau 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Bắc Ninh đã công nhận 93 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 34 sản phẩm đạt 3 sao (chiếm 36,6%), 59 sản phẩm đạt 4 sao (chiếm 63,4%). Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2025 công nhận ít nhất 200 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao.

Bà Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Quế Võ cho biết, xác định rõ vai trò, trách nhiệm nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội Nông dân thị xã Quế Võ đã đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua lớn của Hội, trong đó trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững đã đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân trên địa bàn.

"Hàng năm có trên 13.000 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, kết quả bình xét có trên 80% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp theo quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam" - bà Hường nói.

Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi có sức lan tỏa và phát huy hiệu quả, các cấp Hội quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua thành lập mới được 6 chi hội nghề nghiệp với 163 thành viên, thành lập được 80 tổ hội nghề nghiệp với 449 thành viên; phối hợp thành lập mới 4 hợp tác xã và 12 tổ hợp tác xã. Nhìn chung các mô hình cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân, làm nòng cốt phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã lên 12 sản phẩm đạt 3 sao trở lên.

Phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. Cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân tỉnh Bắc Ninh quyết tâm xây dựng tổ chức Hội các cấp vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân; khơi dậy nông dân khát vọng vươn lên phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.



Gợi mở 5 vấn đề để phát triển Hội và phong trào nông dân

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam đánh giá, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Nguyễn Chương

"Tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa X và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đây là minh chứng khẳng định hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả; đóng góp tích cực vào thành quả công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh" - Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định gợi mở thêm 5 vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định, trong đó có vấn đề các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Ninh cần đồng hành để tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh vững mạnh, thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đề nghị Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Ninh chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, củng cố khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đánh giá, 5 năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2018-2022, với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biển đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; song, các cấp Hội và hội viên nông dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đề ra.

Ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Nguyễn Chương

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 27 đồng chí ra mắt tại Đại hội.Ảnh: Nguyễn Chương

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng bức trướng với nội dung: "Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đoàn kết - đổi mới, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" cho lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Chương

"Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội, công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các phong trào thi đua, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nông dân, thu hút đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng; động viên, cổ vũ đông đảo nông dân phát huy truyền thống yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất" - ông Chung khẳng định.



Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Ninh đã đạt được và đề nghị Đại hội thảo luận nghiêm túc, đề xuất các giải pháp, sớm khắc phục hạn chế, tồn tại.

Đại hội cần tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam vừa phát biểu tại Đại hội; đồng thời Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.