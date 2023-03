Phó chủ tịch UBND TP.HCM: “Cơ sở hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tiễn”

Ngày 22/3, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo từ Ban An toàn giao thông TP.HCM, trong năm 2022, tình hình TTATGT trên địa bàn tiếp tục có diễn biến phức tạp. Sau khi thành phố trải qua đại dịch Covid-19, trở lại trạng thái bình thường mới với đà phục hồi và phát triển kinh tế đã thúc đẩy nhu cầu vận tải và hoạt động tham gia giao thông tăng cao.

Tình hình giao thông tại TP.HCM vẫn còn nhiều hạn chế, số lượng vụ tai nạn trong năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Quang Sung

Thượng tá Nguyễn Việt Công - Cục phó Cục Cảnh sát giao thông, Phó chánh Văn phòng Ban An Toàn giao thông Quốc gia nhận định, TP.HCM là đơn vị trung tâm, đầu tàu kinh tế toàn quốc. Về mặt dân số, cơ sở hạ tầng và các phương tiện tham gia giao thông rất đông và là địa điểm đầu mối cho hoạt động kinh tế của nhiều vùng miền trên cả nước. Do vậy áp lực về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn này là rất lớn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo TTATGT của thành phố vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định. Theo đó, trong năm 2022, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tăng cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2019 (trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19) giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Ngoài ra, tình hình ùn tắc giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại, một số tuyến đường ở các khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, các tuyến đường cửa ngõ thành phố...

Thời gian qua, TP.HCM phát sinh thêm 6 điểm ùn tắc giao thông tại: ngã tư Hàng Xanh, giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh), giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp), giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình), giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng và khu vực Cầu Xáng trên đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh)...

Ông Bùi Xuân Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận những thành tích đã đạt được của ngành giao thông TP.HCM năm 2022. Qua đó biểu dương các tập thể, cá nhân có góp đóng vào những thành tích đạt được trong năm 2022.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Quang Sung

Theo ông Cường, phải nhìn nhận một cách thẳng thắn bên cạnh các kết quả đã đạt được trong năm 2022, sau đại dịch Covid-19, tình hình TTATGT vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập.

“Một trong những tồn tại dài hạn chúng ta đã nói đến trong nhiều năm qua là cơ sở hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tiễn: không gian đô thị, lấn chiếm lòng lề đường để hoạt động kinh doanh... gây mất TTATGT vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó nhiều tồn tại khác dẫn đến tình hình TTATGT vẫn còn diễn biến phức tạp như: số vụ, số người chết, số người bị thương vẫn còn cao”, Ông Bùi Xuân Cường phát biểu.

Cơ sở hạ tầng giao thông tại TP.HCM vẫn chưa đáp ứng so với nhu cầu thực tiễn. Ảnh: Quang Sung

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Công, trong năm 2023, Ban An toàn giao thông Quốc gia cũng như Ban An toàn giao thông các tỉnh thành đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Chương trình gồm 3 mục tiêu chính: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn; Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Đảng, Nhà nước về an toàn giao thông quốc gia; Khắc phục tình trạng ùn tắc trên các tuyến giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn…