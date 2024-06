Phó Chủ tịch xã tử vong trong tư thế treo cổ

Nạn nhân được xác định là ông K.G. - Phó Chủ tịch UBND xã Đất Bằng, chết trong tư thế treo cổ trên cây gần trụ sở UBND xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Đất Bằng chết trong tư thế treo cổ. Nguồn: baogialai.com.vn

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an huyện và Công an xã Đất Bằng đã có mặt nắm thông tin, tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sau đó, thi thể ông K.G. được công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục.



Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.