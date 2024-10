Trưởng Công an TP Chí Linh, Hải Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ mới

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh, Trưởng Công an TP Chí Linh được tiếp nhận về công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Hoàng Long là 5 năm, bắt đầu từ ngày 23/10/2024 đến ngày 22/10/2029.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho ông Nguyễn Hoàng Long.

Tân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1978 ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ông có trình độ Thạc sĩ An ninh và trật tự xã hội.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Hoàng Long công tác, trưởng thành và trải qua nhiều cương vị trong lực lượng Công an Nhân dân.

Cụ thể: Từ tháng 10/1998 đến tháng 12/2003, ông Nguyễn Hoàng Long công tác tại Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội); từ tháng 1/2004 công tác trong lực lượng Công an tỉnh Hải Dương.

Ông Long từng giữ chức các cương vị Phó Trưởng Công an TP Hải Dương; Trưởng Công an huyện Bình Giang; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hải Dương; tháng 3/2023 ông Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an TP Chí Linh.