Năm 2021, Quảng Nam có tổng lượt khách tham quan, lưu trú 355.200 lượt, giảm 76% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 95,4% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu du lịch năm 2021 đạt 464 tỷ đồng, giảm 56,7% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 92,2% so với cùng kỳ năm 2019. (Ảnh: Thanh Phong)