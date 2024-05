Phó Cục trưởng C03 -Bộ Công an được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Phó Cục trưởng C03 -Bộ Công an được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) -Bộ Công an được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, thay đại tá Thái Hồng Công.