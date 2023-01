Phó Giám đốc Công an Bắc Kạn làm Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh

Ngày 3/1, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an - Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Phó Giám đốc Công an Bắc Kạn - Đại tá Vũ Văn Quân vừa được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Buổi lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Vũ Văn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Thăng Quang Huy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Thượng tá Thăng Quang Huy- Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Tại buổi lễ, ông Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn và Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của Đại tá Vũ Văn Quân và chúc mừng đồng chí Thăng Quang Huy được tin tưởng, giao trọng trách mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Thăng Quang Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh hứa trong thời gian tới sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên và nhân dân tin tưởng, giao phó.