Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang mới được bổ nhiệm là ai?

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Xuân Ánh, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã trao Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Vũ Văn Đấu đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Xuân Ánh, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) trao Quyết định cho Thượng tá Vũ Văn Đấu.

Thượng tá Vũ Văn Đấu (SN 1976), quê quán huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân; trình độ lý luận chính trị cao cấp.



Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Thượng tá Vũ Văn Đấu giữ chức vụ Trưởng phòng Hướng dẫn và Điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Tại lễ công bố, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chúc mừng tân Phó Giám đốc. Ghi nhận, đánh giá cao về phẩm chất, trình độ, năng lực và những cống hiến của cá nhân Thượng tá Vũ Văn Đấu trong quá trình công tác, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản đề nghị trên cương vị công tác mới, tân Phó Giám đốc phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Vũ Văn Đấu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và hứa quyết tâm trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, đoàn kết thống nhất cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Công an tỉnh Bắc Giang có 6 phó giám đốc.