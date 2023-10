Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định làm Tổ trưởng Tổ công tác xử lý "tín dụng đen"

Ngày 29/10, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra các cơ sở, dịch vụ có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn (Tổ công tác liên ngành).

Theo quyết định này, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành là ông Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, Tổ công tác còn có 12 tổ viên gồm các ông: Trương Văn Phụng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; Trần Văn Hải, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục Quản lý thị trường; Hồ Văn Phước, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; Trần Cao Hiệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh; Nguyễn Quang Hiền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh; Trần Văn Trí, Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hà Phú Cường, Phó Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp - Tin học, Sở Tài chính; Lê Quốc Ân, Phó Chánh thanh tra, Sở Văn hóa và Thể thao; Trà Ngọc Hoàng, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 1, Cục Thuế tỉnh; Nguyễn Thái Học, chuyên viên Phòng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Trí Thức, thanh tra viên, Sở Công Thương và bà Trần Thị Mỹ Linh, Phó Chánh Thanh tra, Giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Định.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định Huỳnh Bảo Nguyên. Ảnh: DT

Tổ giúp việc gồm các ông: Đặng Kim Thạch, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự; Lê Chí Linh, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự; Trương Ngọc Quang, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, thuộc Công an tỉnh Bình Định.

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm, xây dựng kế hoạch kiểm tra hành chính định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn Bộ Công an và quy định của pháp luật.

Các thành viên của Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên do Tổ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành và quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Bình Định (cơ quan thường trực) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn hoạt động của Tổ công tác liên ngành và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả kiểm tra cho Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Định theo quy định.