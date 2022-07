Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu làm Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra

Chiều 26/7, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, đại tá Phan Thành Bá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Đồng thời, thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng phòng 4, Cục An ninh điều tra, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, từ ngày 25/7.

Đại tá Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra. Ảnh: CAND

Theo đại tá Hoàng Văn Hà, đại tá Phan Thành Bá là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ Cục An ninh điều tra, đây là thuận lợi đối với đồng chí trên cương vị, vị trí Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Phan Thành Bá và thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa; cùng tập thể lãnh đạo hai đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của Cục An ninh điều tra mà lớp lớp thế hệ đi trước và hiện nay đã và đang dày công vun đắp, xây dựng; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phan Thành Bá, tân Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAND

Đại tá Phan Thành Bá, sinh năm 1975, quê quán huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, ông giữ chức vụ Trưởng phòng Điều tra tổng hợp tại TP.HCM, Cục An ninh điều tra.