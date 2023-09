Tối 26/9, tức trước Tết Trung thu 3 ngày, phố lồng đèn Lương Nhữ Học - phố lồng đèn lớn nhất TP.HCM, đông nghịt khách đến vui chơi, chụp ảnh. Phố lồng đèn khoác lên trên mình một chiếc áo màu sắc với những chiếc lồng đèn lung linh, rực rỡ.

Người dân đến phố lồng đèn đông nghịt. Nhiều người đến đây để tham quan, mua sắm, chụp ảnh. Càng về tối, lượng khách đến đây càng đông nên việc chụp hình, nhất là muốn có ảnh đẹp là không dễ dàng.

Phố lồng đèn là địa điểm check in nổi tiếng, được nhiều bạn trẻ quan tâm trong dịp Trung thu này.

Nhiều người gặp khó khăn khi check in vì lượng người đổ vào phố lồng đèn quá đông. Người dân chen chúc nhau, trải nghiệm không khí tại đây.

Chị Võ Phương Uyên từ Nhà Bè lên quận 5 để vui chơi Trung thu. Tôi cùng bạn lựa lồng đèn để mua và dùng nó để chụp hình. Chị Uyên tỏ ra khá bất ngờ với phố lồng đèn quá đông. "Tôi đi chơi Trung thu sớm để không gặp cảnh đông đúc nhưng không ngờ thời điểm này cũng rất đông", chị Uyên nói.

Chị Hà Thị Minh đến phố lồng đèn để mua lồng đèn, check in cùng bạn. Chị Minh cũng gặp khó khăn trong việc check in vì quá đông người. Hơn nữa, thời tiết cũng khá nóng vì mọi người chen chúc nhau.

Nhiều gia đình dẫn các bé đến vui chơi Trung thu. Ngoài lồng đèn, các gian hàng còn bán thêm các món đồ chơi trẻ em. Chị Thiên Phượng (quận 6) cùng chồng đưa con gái đến đây chơi và lưu lại kỷ niệm dịp Trung thu.

“Vì có thời gian nên tôi cùng chồng và con đến đây chơi cùng mọi người. Không khí ở đây rất vui và nhộn nhịp. Lồng đèn tôi mua có giá 60.000 đồng, tôi thấy giá cũng ổn, không quá đắt”, chị Phượng nói.

Năm nay, ngoài đèn lồng truyền thống, đèn ông sao, đèn kéo quân và các món đồ chơi, các gian hàng còn bán thêm lồng đèn con thỏ. Lồng đèn con thỏ có giá 35.000 đồng.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn mua lồng đèn con thỏ để "bắt trend". Bên trong một số gian bán lồng đèn có bố trí không gian cho người mua check in. Người ra, người vô liên tục, gần như không vắng người một giây phút nào.

Ngoài phố Lương Nhữ Học, phố lồng đèn còn nằm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo - Phú Định - Nguyễn Án. Đây là khu có đông dân cư người Hoa sinh sống.

Vào những ngày cận Tết Trung thu, lượng khách đổ về con phố rất đông. Từ phía ngoài đường Trần Hưng Đạo đến đường Lương Nhữ Học đều có người treo bảng giữ xe nhưng vẫn thiếu chỗ.

“Từ ngày 25/9, khách bắt đầu đổ về nhiều. So với năm ngoái, khách đến phố lồng đèn năm nay đông hơn. Vì vậy, chúng tôi được tăng cường đến đây để bảo vệ trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân”, chị Nguyễn Thị Thanh Phượng - người đảm bảo an ninh trật tự tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học, cho biết.