Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi thư khen tập thể, cá nhân phòng chống buôn lậu ở Long An

Chiều 19/5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm việc tại Long An đã công bố thư khen của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh Long An và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Các đơn vị này đã phối hợp, tổ chức đấu tranh thành công 4 chuyên án và vụ việc, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 2.617 kg pháo nổ và 16.440 bao thuốc lá điếu ngoại.

BCĐ 389 quốc gia khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia phá chuyên án buôn lậu qua biên giới. Ảnh: Thiên Long

Ngoài ra, Phó Thủ tướng còn khen các đơn vị Phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng Sông Trăng thuộc BCH BĐBP Long An, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã phá thành công chuyên án ngày 24/4, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 57.100 bao thuốc lá điếu ngoại.

"Những thành tích đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân", Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và nhấn mạnh.

Lực lượng phối hợp bắt giữ thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn qua biên giới trong đợt cao điểm chống buôn lậu. Ảnh: Thiên Long

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia công bố các quyết định khen thưởng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đối với một số tập thể, cá nhân ở tỉnh Long An. Cụ thể, tặng bằng khen cho 2 tập thể là Cục Quản lý thị trường Long An, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An) cùng 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả năm 2022.

Dịp này, BCĐ 389 quốc gia cũng trao tặng bằng khen cho 3 tập thể (BCH BĐBP tỉnh Long An; đơn vị Phòng chống ma túy và tội phạm, BCH BĐBP tỉnh Long An; Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục phòng chống ma túy và tội phạm) và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, bắt giữ vụ mua bán trái phép 2.617kg pháo nổ, trên 16.400 gói thuốc lá nhập lậu.