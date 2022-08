1. Liệt sỹ Đặng Anh Quân, Thượng tá Công an nhân dân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội, Bộ Công an. Nguyên quán phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Ngày hy sinh 1/8/2022.

Chiều 2/8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ISIS 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

2. Liệt sỹ Đỗ Đức Việt, Thượng úy Công an nhân dân, Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội, Bộ Công an. Nguyên quán xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, TPHà Nội. Ngày hy sinh 1/8/2022.

Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (từ trái qua phải) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy. Ảnh CAND

3. Liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc, Hạ sĩ Công an nhân dân, Chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội, Bộ Công an. Nguyên quán xã Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày hy sinh 1/8/2022.

Cũng trong ngày 2/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 863/QĐ - CTN về việc Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.