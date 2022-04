Chiều 27/4, sau khi thị sát đại công trường xây dựng sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ GTVT, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai dự án sân bay.

Tăng tốc thi công đưa dự án sân bay Long Thành về đích đúng kế hoạch

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của ACV (Công ty Cảng hàng không Việt Nam), các đơn vị thi công và công nhân đang ngày đêm “bám” công trường xây dựng sân bay Long Thành, tạo nên một đại công trường chuyển biến tích cực, các hạng mục dần hình thành như hiện nay.

Báo cáo trước Phó Thủ tướng và đoàn công tác, ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc ACV cho biết, thời gian qua sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có những chỉ đạo rốt ráo về triển khai dự án sân bay Long Thành, ACV đã khẩn trương rà soát các hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra làm việc về tiến độ dự án sân bay Long Thành chiều 27/4. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể, sau khi hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng ngày 16/3/2022, ACV đã khởi công hạng mục cọc, nền móng nhà ga hành khách. Hiện liên danh nhà thầu đã thi công xong 15 cọc thí nghiệm và đang tiến hành công tác chuẩn bị thí nghiệm, để tiến hành đánh giá sức chịu tải, xác định loại cọc để thi công đại trà.

Theo tiến độ yêu cầu, gói móng cọc với tổng khối lượng 1.560 cọc sẽ được triển khai thi công xong trong tháng 10 để đảm bảo khớp nối đồng bộ với công tác chuẩn bị khởi công phần thân nhà ga vào tháng 10/2022.

Còn về thi công san nền thì liên danh nhà thầu Trường Sơn – Vinaconex – ACC - Cienco 8 - Phúc Lộc - CTCP Tư vấn Trường Sơn đã huy động 1.150 nhân sự; bố trí hơn 824 đầu máy, trang thiết bị thi công 3 ca liên tục. Lũy kế đến giữa tháng 4, tổng khối lượng đào đắp đạt hơn 4,2 triệu m3; công tác phát quang, dọn dẹp bóc đất hữu cơ cơ bản đạt 40% toàn bộ khu vực dự án 1.810 ha.

Hiện, liên danh nhà thầu đang mở thêm các mũi thi công về phía Tây đường cất/hạ cánh và tiếp tục tập trung khu vực nhà ga với tiến độ hoàn thành san nền 100% đảm bảo cho công tác thi công cọc đại trà.

Các đơn vị thi công báo cáo tiến độ với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

ACV cũng e ngại việc mặt bằng còn “xôi đỗ” tại khu vực đắp và khu vực trữ đất sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công san nền trong thời gian tới.

Về công tác thiết kế kỹ thuật phần thân nhà ga hành khách, ACV tập trung đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra hoàn thành thiết kế phần thân nhà ga trong tháng 6 để hoàn thành công tác thẩm định trong tháng 7, trước khi đấu thầu vào tháng 8 và khởi công tháng 10/2022.

Suốt quá trình triển khai dự án, ACV luôn đảm bảo chủ động về vốn, với nhu cầu đầu tư khoảng 93.000 tỷ đồng. Trong đó, ACV đã chuẩn bị đủ đối ứng 36.000 tỷ đồng sẵn sàng cho dự án.

Phía ACV cũng đưa ra tiến độ giải ngân của năm 2022 dự kiến vào khoảng 8.500 tỷ đồng cho dự án thành phần 3, chủ yếu cho các gói thi công san nền (từ cuối tháng 1), thi công nhà ga hành khách (phần móng cọc từ tháng 3, phần thân từ tháng 10), thi công khu bay (từ tháng 12/2022), cũng như thiết kế kỹ thuật cho các hạng mục này và giải ngân giải phóng mặt bằng hệ thống giao thông kết nối.

Phó Thủ tướng Lê VănThành (hàng đầu tiên, đứng giữa) đánh giá cao tốc độ thi công tại đại công trường xây dựng sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

“Giá trị giải ngân sẽ tăng dần lên 20.000 tỷ đồng vào năm 2023, khi tất cả các hạng mục đều được triển khai thi công đồng loạt và đạt giá trị lớn nhất vào năm 2024-2025, dự kiến trên 25.000 tỷ đồng. Với dự kiến giải ngân này, giai đoạn năm 2022-2023, ACV tập trung sử dụng vốn sẵn có để giải ngân cho dự án", đại diện ACV thông tin.

Đối với nguồn vốn vay huy động từ bên ngoài, ACV đã chủ động làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Đến nay đã nhận được đề xuất thu xếp vốn chính thức từ 3 ngân hàng với tổng giá trị vốn thu xếp hơn 7,8 tỷ USD.

Phải giám sát chéo mới tạo ra công trình chất lượng

Phía tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm này Đồng Nai đã bàn giao cho chủ đầu tư diện tích đất gần 2.200 ha để phục vụ dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đây là diện tích đất được thực hiện bàn giao tạm theo hình thức bàn giao tay ba giữa UBND huyện Long Thành với ACV và đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Đoàn công tác của Chính phủ thị sát dự án sân bay Long Thành ngày 27/4. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ xây dựng sân bay là 4.946 ha. Trong đó gồm 2.910 ha/5.541 hộ gia đình, cá nhân do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành thực hiện (tương đương 7.108 trường hợp), chiếm tỷ lệ 58,8 % so với diện tích đất thu hồi. Còn 1.955 ha/18 tổ chức, chiếm tỷ lệ 39,5% so với diện tích thu hồi do các cơ quan, tổ chức sử dụng.

Phần diện tích này cũng do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng măt bằng (đã thu hồi 1.898 ha/16 tổ chức; còn lại 2 tổ chức/56,7 ha là UBND xã Bình Sơn và Công ty TNHH xây dựng Hồng Phát). Số còn lại là 80,39 ha (chiếm tỷ lệ 1,7 % so với diện tích bồi thường) là đất giao thông, sông, suối: không tính giá trị bồi thường.

Đối với công tác xét, giải quyết tái định cư đến nay Hội đồng xét tái định cư cấp xã đã tổ chức xét duyệt được 2.910 hộ.

“Đồng Nai kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT, Cảng vụ hàng không miền Nam phối hợp tiếp tục nhận bàn giao mặt bằng trên hiện trường theo hướng di dời đến đâu, bàn giao đến đó bằng phương án cuốn chiếu, đảm bảo đủ mặt bằng thi công và không làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng giai đoạn 1. Cố gắng hoàn thành bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 trong tháng 5”, ông Đức nhấn mạnh.

Dự án san nền, thoát nước sân bay Long Thành đã hoàn thiện được khối lượng lớn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các đơn vị phải giữ được tốc độ thi công để hoàn thành dự án sân bay đúng kế hoạch đề ra.



“Thứ nhất công trình này không thể du di bất kỳ việc gì và phải hoàn thành đúng kế hoạch. Do đó từ các bộ ngành cho đến địa phương đều phải tăng tốc. Tôi rất vui mừng vì gần 90 ngày không thăm dự án, đến nay qua kiểm tra thì dự án có chuyển động rất tốt”, Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, cũng theo Phó Thủ tướng, hiện nay Ban quản lý dự án xây dựng sân bay Long Thành đã được kiện toàn, có tư cách pháp nhân, có các phòng ban chuyên nghiệp, đủ năng lực điều hành dự án để bám sát sát sao về tiến độ dự án.

Tới nay khối lượng thi công hạng mục san nền, thoát nước đạt 6,6 triệu m3 đào đắp đất, vượt kế hoạch đề ra 1 tháng. "Các đơn vị cũng cần luôn động viên kỹ sư, công nhân,… nỗ lực hơn trên công trường để dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Phải luôn xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, 1 công trình lớn, kỹ thuật cao, kiến trúc tầm cỡ, đòi hỏi chất lượng cao nên phải nỗ lực hết mình", Phó Thủ tướng nhắn nhủ.

Phó Thủ tướng cũng nhắn mạnh đây là công trình lớn, mặt bằng rộng, mà thời gian thi công ngắn nên các khâu cần phải đồng bộ bởi khâu nào chậm là ảnh hưởng đến tổng thể. Đến 2025 phải xong cả vườn hoa, cây xanh trong dự án. Phải làm đầy đủ các khâu để đảm bảo chất lượng, không được cắt giảm bất kỳ cái gì. "Giám sát kỹ thuật, giám sát thi công,… phải giám sát chéo nhau để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Theo Nghị quyết Quốc Hội đến 30/6 phải bàn giao đủ hết mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành nên các đơn vị phải tăng tốc hết mình”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Ông còn lưu ý tỉnh Đồng Nai chú trọng quy hoạch phát triển khu vực đô thị xung quanh sân bay để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng những phần diện tích còn lại. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về công trình trọng điểm quốc gia này, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhất là những người dân di dời để phục vụ xây dựng dự án.