Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến trực tiếp hiện trường để kiểm tra vụ lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm qua (12/9) tại thôn Nậm Than, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân, gia đình người bị nạn tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh, nơi có 2 người chết và 1 người mất tích do lũ cuốn trôi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Lào Cai tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khẩn trương huy động lực lượng tích cực tìm kiếm những người bị lũ cuốn trôi mất tích. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình những người bị nạn.

Đồng thời, có giải pháp triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, trong đó tiếp tục tổ chức rà soát, di dời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là cảnh báo cho người dân.

Khu vực xảy ra lũ quét tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ Huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, từ đêm 12/9 đến rạng sáng 13/9 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Tính đến thời điểm này, đã có 4 người chết, 5 người mất tích và 5 người bị thương tại các huyện Văn Bàn, Bát Xát, Sa Pa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, tổ chức tìm kiếm cứu nạn nạn nhân bị mất tích.

Cử đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn cùng các Sở, ngành, Mặt trận tổ quốc ... đến trực tiếp hiện trường chỉ đạo công tìm kiếm cứu nạn nạn nhân mất tích, khắc phục thiệt hại, thăm hỏi động viên gia đình có người bị nạn.

Nhiều tài sản của người dân xã Liên Minh (Sa Pa, Lào Cai) bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Ảnh: Mùa Xuân.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai đã cử 2 đoàn công tác xuống các huyện Bát Xát, thị xã Sa Pa ngay trong đêm phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã Sa Pa huy động lực lượng tại chỗ Công an, Quân sự, người dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn nạn nhân bị mất tích khoảng 200 người. UBND huyện Bát Xát huy động trên 50 người hiện đang tìm kiếm cứu nạn nạn nhân dọc 2 bên bờ suối Sùng Vui.