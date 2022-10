Cụ thể, Công an TP.Hà Nội vừa công bố các quyết định của Giám đốc Công an TP.Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Tham mưu được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu; trung tá Trần Văn Quang - Phó trưởng Phòng Tham mưu được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Theo Công an TP.Hà Nội, đây là lần đầu tiên, thực hiện theo Nghị quyết 09 của Đảng ủy Công an TP.Hà Nội, các nhân sự được điều động, bổ nhiệm đã trình bày bản cam kết về việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong thời gian giữ chức vụ.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Tân Trưởng phòng CSGT Công an TP.Hà Nội. Ảnh: CAHN

Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm cam kết luôn tu dưỡng rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn, được giao, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, nắm tình hình, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an Thành phố các nội dung công tác, biện pháp, giải pháp, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, đối ngoại hợp tác quốc tế của Công an Thành phố.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội chúc mừng 3 cán bộ được nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Thượng tá Giáp Thành Trung nhận quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an huyện Mỹ Đức. Ảnh: CAHN

Đánh giá những đóng góp tích cực của các nhân sự này trong thời gian qua, vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội yêu cầu, ở cương vị mới, các cán bộ trên cần phấn đấu cố gắng hơn nữa, tích cực rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; học tập, tiếp thu, tranh thủ kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đơn vị, lắng nghe các ý kiến góp ý của cán bộ chiến sĩ để ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tích cực nghiên cứu, nắm bắt công việc để chủ động tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an Thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên lĩnh vực được phân công. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung tại Bản cam kết về việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong thời gian giữ chức vụ như các cán bộ đã trình bày.

Đối với Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị có Thủ trưởng mới, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu, các đồng chí tiếp tục phấn đấu xây dựng đoàn kết nội bộ và tạo mọi điều kiện để đồng chí tân Thủ trưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới, góp phần vào thành tích chung của đơn vị và của Công an Thành phố. Đồng thời khẩn trương hoàn tất, kiện toàn chức danh về Đảng đối với 3 cán bộ cấp Trưởng để công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hà Nội trân trọng bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, hứa thực hiện tốt các nội dung đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo, giao nhiệm vụ; tiếp tục kế thừa những kết quả, thành tựu của lãnh đạo các đơn vị qua các thời kỳ đã hun đúc, xây dựng; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, công tác chuyên môn; phát huy năng lực, kinh nghiệm từ thực tiễn đã qua để đóng góp sức lực và trí tuệ xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trước đó, Công an huyện Mỹ Đức đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Giáp Thành Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Hà Nội, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Mỹ Đức.