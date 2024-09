Phòng tắm của Từ Hi Thái hậu xa hoa cỡ nào?

Người phụ nữ quyền lực này rất thích tắm rửa, mỗi lần bà tắm đều có hơn 100 cung nhân phục vụ và sử dụng đến 3 bồn tắm. Những người này có nhiệm vụ đun nước, xông hơi, bố trí nhà tắm... và phải hoàn thành trong nửa ngày. Sau khi Từ Hi Thái hậu tắm xong, họ phải dọn dẹp từng chút một. Đây là một quá trình phức tạp.

Thời gian tắm của bà cũng không cố định, tùy vào cảm hứng. Vào những ngày nóng bức, tần suất tắm nhiều hơn, ngày nào bà cũng tắm nhưng vào ngày đông lạnh, cách 3 ngày bà mới tắm một lần.

Từ Hi Thái hậu sinh thời có một niềm đam mê lớn, đó là làm đẹp, đặc biệt, bà có thói quen tắm rửa vô cùng cầu kỳ (Ảnh minh họa)

Từ Hi Thái hậu không tắm trong bồn gỗ như những người khác trong hoàng tộc mà sử dụng thêm 2 bồn tắm lớn nữa. Những chiếc bồn tắm lớn này gần như là một bể bơi nhỏ, nếu rỗng bên trong cũng cần đến 8 thái giám mới có thể nâng lên.



Mỗi lần tắm, Từ Hi Thái hậu tẩy rửa nửa thân trên ở một bồn tắm, sau đó tẩy rửa nửa thân dưới ở một bồn tắm khác. Cuối cùng ngâm mình ở một bồn tắm thứ 3. Khi đi tắm, hàng trăm thái giám và cung nữ đun nước nóng cho bà, nước tắm cho bà cũng là nước suối từ núi Ngọc Tuyền, nghe nói có tác dụng dưỡng da rất tốt.

(Ảnh minh họa)

Đầu tiên bà ngâm mình trong một chiếc bồn tắm, sau khi ngâm mình hoàn toàn, bà sẽ ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt và đợi người hầu lau người cho mình lần đầu tiên. Những cung nữ này trước tiên dùng khăn ấm lau toàn thân cho Từ Hi Thái hậu, sau khi lau xong, khăn tắm đều bị vứt đi, sau đó mới dùng xà phòng, xà phòng lúc bấy giờ được coi là vật xa xỉ, dân thường không dùng.



Xà phòng của Từ Hi Thái hậu thường chứa hoa hoặc tinh dầu, có thể để lại mùi thơm trên cơ thể sau khi tắm. Hơn nữa, Từ Hi Thái hậu cũng sẽ sử dụng các loại xà phòng khác nhau để giúp bản thân tạo ra những mùi hương khác nhau. Khi thời tiết nóng nực, bà cũng sẽ thêm một số loại thuốc bắc có tác dụng giảm khô da, khi thời tiết lạnh, bà sẽ thêm một số dược thảo dưỡng khí huyết nhập xà.



Nước tắm của Từ Hi Thái hậu cũng rất đặc biệt, sẽ được sắp xếp theo sự phân công riêng của ngự y, vì vậy đồ dùng vệ sinh mà Từ Hi Thái hậu sử dụng khi tắm cũng rất đắt đỏ.

(Ảnh minh họa)

Chỉ riêng chiếc bồn tắm của bà cũng đã là có giá trị vô cùng lớn, bởi vì chúng không chỉ làm bằng gỗ quý hiếm, mà còn khảm các loại đồ trang sức bằng vàng và bạc, khiến toàn bộ chiếc bồn trở nên vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Không chỉ vậy, Từ Hi Thái hậu còn yêu cầu các thái giám, cung nữ đảm bảo nhiệt độ nước khi tắm theo đúng yêu cầu, nếu không những người này sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc.



Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, quá trình tắm rửa của Từ Hi Thái hậu sẽ tới phần lau người và bọt xà phòng, lúc này, tất cả khăn tắm sau khi lau một lần sẽ bị vứt đi. Sau toàn bộ quá trình, Từ Hi Thái hậu đã phải vứt bỏ ít nhất hàng trăm chiếc khăn làm bằng lụa, những chiếc khăn này có giá rất đắt tiền nhưng Từ Hi Thái hậu chỉ coi chúng là đồ dùng một lần. Thời gian tắm và lau người của Từ Hi có thể kéo dài từ bốn đến năm tiếng, vào mùa đông, tần suất tắm có thể giảm bớt nhưng không thể bỏ qua các bước và quy trình tắm. Có lúc Từ Hi Thái hậu còn đặc biệt yêu cầu cung nữ thực hiện các công việc như sửa móng chân, móng tay…



(Ảnh minh họa)

Mỗi lần tắm xong bà đều cần đắp mặt nạ, thời đó chưa có loại mặt nạ chuyên dụng nào, lúc này Từ Hi Thái hậu sẽ nhờ người đắp khăn ấm lên mặt, có thể thấm một ít sữa nguyên chất để làn da của bà có thể hấp thụ tốt hơn. Không chỉ vậy, Từ Hi Thái hậu còn sẽ yêu cầu dùng loại lược đặc biệt để chải đầu, đả thông kinh mạch. Thậm chí, cuối cùng để rửa mặt, bà phải dùng một chiếc chậu rửa mặt bằng bạc.



Sau khi trải qua toàn bộ quá trình này, các cung nữ và thái giám đều cảm thấy như "cực hình", không chỉ phải quỳ dưới đất hầu hạ bà ở giai đoạn đầu mà còn phải thu dọn sạch sẽ toàn bộ mọi thứ ở giai đoạn sau.

Để cho phép bản thân cảm nhận được sự cung phụng tuyệt đối, Từ Hi Thái hậu thường yêu cầu thay đổi những người phục vụ để bản thân cảm nhận được sự khác biệt, cũng như thể hiện địa vị cao quý của mình. Bà là người có quyền lực tuyệt đối thời nhà Thành, vì vậy Từ Hi muốn rằng chỉ cần bà nói, mọi người phải tuân theo. Chính vì sự xa hoa, lãng phí một cách thái quá như vậy mà nhiều người không hài lòng với bà.