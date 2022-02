Phụ huynh tố học sinh bị dâm ô, một giáo viên chủ nhiệm bị tạm đình chỉ

Chiều 26/2, mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc một học sinh tiểu học bị giáo viên dâm ô ở trường. Theo lời chị Th. (mẹ nạn nhân), vào lúc 21h tối 23/2, gia đình nghe con gái tên N. kể lại, trưa cùng ngày thầy giáo N.T.T, chủ nhiệm lớp 2/9 trường Tiểu học Nhị Đồng (TP Dĩ An, Bình Dương) gọi bé N đến chỗ ngủ của học sinh và hỏi về chuyện gia đình.

Tại đây, thầy T. có hành vi dâm ô bé N. Sau khi nghe lại sự việc, đến sáng ngày 24/2, gia đình đã đưa bé N. đến trường gặp thầy chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày ông Lê Minh Phúc, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Dĩ An (Bình Dương) xác nhận vụ việc. Theo ông Phúc, trưa 24/2, phụ huynh học sinh lớp 2 tại trường Tiểu học Nhị Đồng đến gặp hiệu trưởng, báo lại việc ông N.T.T., giáo viên chủ nhiệm, có hành vi dâm ô đối với con gái.

Sau khi tiếp thu ý kiến phản ánh từ phụ huynh, hiệu trưởng trường Tiểu học Nhị Đồng mời thầy giáo lên trao đổi để nắm sự việc, đồng thời báo cáo Phòng GD&ĐT thành phố Dĩ An.

Ngay trong ngày 24/2, phòng GD&ĐT chỉ đạo trường tạm đình chỉ giảng dạy đối với ông N.T.T., phân công giáo viên khác dạy lớp đó thay ông T. Phòng cũng giao ban giám hiệu (một hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng) xuống thăm gia đình, trấn an tâm lý học sinh.

Cũng theo ông Phúc, phụ huynh xin nhà trường cho con tạm nghỉ học và sẽ đi học bình thường lại từ ngày 28/2 tới. Đối với thầy T, hiện vẫn chưa có báo cáo giải trình vụ việc bởi tâm lý đang không ổn định.

Được biết, vào sáng 25/2, công an phường Dĩ An đã đến làm việc với nhà trường, trích xuất camera. Hiện, Công an phường Dĩ An và thành phố Dĩ An đang tiến hành điều tra vụ việc.