Cảnh báo những nguy hiểm cho phụ nữ mang thai khi trời rét đậm, rét hại

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt rét đậm, rét hại. Cũng chính do thay đổi thời tiết đột ngột không ít người đã phải nhập viện, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai.

Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, khi trời lạnh giao mùa, phụ nữ mang thai phải hết sức cẩn trọng. Đã có không ít ca cấp cứu rất nặng của sản khoa liên quan đến thay đổi thời tiết.

Bác sĩ Phan Chí Thành (bìa trái) cùng đồng nghiệp đang cứu chữa cho một thai phụ gặp nguy hiểm. Ảnh: Gia Khiêm

"Khi thời tiết lạnh khiến mạch máu người mẹ co lại, tất cả tuần hoàn từ mẹ sang con thông qua các mạch máu của bánh rau. Khi người mẹ tiếp xúc với môi trường lạnh làm cho các mạch máu co lại. Việc này có thể gây ra những hậu quả rất lớn cho con đó tăng nguy cơ huyết áp trong thai kỳ, bệnh lý tiền sản giật. Sản giật là cấp cứu sản khoa, biểu hiện người mẹ lên cơn co giật, hôn mê, đe doạ tính mạng cả mẹ và con. Tiền sản giật là bệnh lý của cơn sản giật. Biểu hiện lớn nhất là biểu hiện tăng huyết áp kết hợp với phù", bác sĩ Thành phân tích.

Vì sao có tiền sản giật? Bác sĩ Thành thông tin đó là sự rối loạn tình trạng lưu chuyển máu, dinh dưỡng từ mẹ sang con dẫn đến tình trạng con bị thiếu dinh dưỡng, báo tín hiệu ngược lại mẹ phải tăng tuần hoàn bơm máu cho con hơn.

"Khi mẹ tăng huyết áp, các biểu hiện tiếp theo phức tạp hơn nữa gây ra tổn thương gan, thận và đặc biệt hơn làm cho con càng thiếu máu và dinh dưỡng dẫn đến con càng bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng hơn nữa, làm cho diễn biến cực nặng và phức tạp, có thể kết thúc bằng cơn sản giật, co giật, hôn mê đe doạ tính mạng cả mẹ và con", bác sĩ Thành chia sẻ.

Bác sĩ cảnh báo gì với phụ nữ mang thai khi trời rét đậm, rét hại?

Bác sĩ cũng cho hay, phụ nữ mang thai ở mùa nóng mạch máu giãn nở tốt hơn, khi trời lạnh có hiện tượng co mạch lại. Chính hiện tượng co mạch gây ra hai hiệu quả, một là người mẹ tăng huyết áp, giảm dinh dưỡng sang con gây ra tình trạng thai nhỏ hơn so với tuổi thai và chậm phát triển trong tử cung.

"Bệnh lý hay gặp đó là những cơn cao huyết áp kịch phát của mẹ bầu, huyết áp có thể lên 180-200 mmHg hoặc cao hơn nữa. Thứ 2 tình trạng rất hay gặp đó là rau bong non, tức bánh rau bị bong, khi ấy không khác gì trẻ trong bụng mẹ bị 'chết đuối trên cạn' gây ra tình trạng mất tim thai hoặc thai chết lưu trong tử cung. Rau bong non cũng là tối cấp cứu trong sản khoa, phải mổ cấp cứu ngay lập tức", bác sĩ Thành phân tích.

Bác sĩ Thành sau khi mổ bắt thai nhi an toàn. Ảnh: Khải Phong

Một nguy hiểm nữa bác sĩ Thành cảnh báo đó là việc rau bong non ngoài hỏng con còn rất có thể gây rối loạn đông máu, đe doạ tính mạng người mẹ. Rất nhiều người mẹ phải cắt tử cung, tổn thương tử cung không hồi phục vì rau bong non. Ngoài ra, thời tiết giao mùa rất nhiều người mẹ có biểu hiện cúm, sốt, cảm lạnh. Đó là những điều rất nguy hiểm trong quá trình mang thai, rất dễ nhiễm trùng, viêm phổi…

"Qua đây tôi khuyến cáo, thời tiết chúng ta không thay đổi được nhưng trang phục, không khí môi trường xung quanh hoàn toàn kiểm soát được như nhà phải kín gió, đặc biệt gió mùa về hết sức cẩn trọng.

Nguồn nước tắm rửa vệ sinh cho phụ nữ mang thai phải đủ ấm, không nên nóng quá hoặc không để lạnh quá. Tay chân mẹ bầu tiếp xúc với lạnh giá sẽ làm co mạch cơ thể ảnh hưởng sang con. Một số khu vực vùng quê vẫn còn thiếu thốn.

Ngoài ra, trang phục của mẹ bầu phải mặc quần áo nhiều lớp, không được mặc áo dày đơn thuần, mẹ bầu thường thay đổi nhiệt độ rất lớn. Khi đi ra ngoài hết sức kín đáo, mùa lạnh nên đeo cả găng tay, lạnh tay thôi cũng báo hiệu cho cơ thể co mạch. Các loại quần áo rộng, thoáng, đi giày đế bệt, không đi giày cao gót để tránh ngã", bác sĩ Thành nói thêm.