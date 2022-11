Sáng 15/11, Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết, đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 21h ngày 14/11, tại đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn thuộc phường An Thới) giữa xe ô tô biển số xanh 68C-0862 và 2 xe mô tô biển số 68H1-006.32; 68MA-028.06.

Xe biển số xanh 68C-0862 gây tai nạn khiến hai người thương vong tại Phú Quốc. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ông Lê Văn Đở (SN 1981, chỗ ở hiện nay: Khu phố 4, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) điều khiển xe mô tô biển số 68H1-006.32 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng An Thới đi Dương Tơ, khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới thì bị xe ô tô biển số xanh 68C-0862 do Danh Thép (SN 1993, nghề nghiệp sửa xe; chỗ ở hiện nay: Rạch Hàm, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau va chạm vào đuôi xe.

Sau khi va chạm, xe ô tô biển số xanh 68C-0862 tiếp tục di chuyển đến đoạn đường trước trường THPT An Thới thì va chạm với xe máy 68MA-028.06 do em Lê Dương Mỹ Q (SN 2007, Chỗ ở hiện nay: Khu phố 6, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) điều khiển và tiếp tục di chuyển về Dương Tơ khi đến đoạn trước cổng trường Tiểu học và Trung học cơ sở AnThới 2 thì Danh Thép bỏ lại xe ô tô 68C-0862 và rời khỏi hiện trường.

Xe 68C-0862 đã hết hạn đăng kiểm từ năm 2019, đã được thanh lý mấy năm nay. Ảnh: CTV



Sau đó, Công an TP.Phú Quốc đã tiến hành tạm giữ Danh Thép để phục vụ công tác điều tra.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Lê Văn Đở bị thương nhẹ, em Lê Dương Mỹ Q bị thương nặng đến sáng 15/11 thì tử vong.

Theo nguồn tin, thời điểm xảy ra tai nạn, Danh Thép không có Giấy phép lái xe và nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 2 (từ 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở).

Xe ô tô mang biển số màu xanh 68C-0862 bước đầu được xác định là của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang nhưng đã được bán hóa giá cho một cá nhân trên địa bàn TP.Phú Quốc nhưng chưa thực hiện đổi biển số. Xe này đã hết hạn đăng kiểm từ năm 2019, đã được thanh lý mấy năm nay.