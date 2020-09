Phú Thọ để doanh nghiệp khai thác cát quá mức khiến cầu Đoan Hùng hỏng nặng

Việc cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng khiến cho đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế xã hội tại địa phương gặp nhiều khó khăn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có kết quả xác định nguyên nhân dẫn tới hư hỏng nghiêm trọng.



Cầu Đoan Hùng bị hư hỏng nặng do khai thác cát quá mức.

Cụ thể, cầu Đoan Hùng là công trình giao thông được xây dựng từ năm 1982, đi vào hoạt động năm 1984. Đây là cây cầu nằm trên tuyến giao thông huyết mạch, đảm bảo lưu thông liên tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang với các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc theo quốc lộ 2. Dù được sửa chữa, gia cố nhiều lần, nhưng do đã được xây dựng từ lâu, lưu lượng phương tiện qua lại nhiều, nên cầu Đoan Hùng vẫn xuống cấp nghiêm trọng.

Việc cầu Đoan Hùng xuống cấp nghiêm trọng khiến cho đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế xã hội tại địa phương gặp nhiều khó khăn do giao thông đi qua khu vực này bị tạm dừng hoạt động các phương tiện được phân luồng đi theo các hướng khác để đảm bảo an toàn.

Theo tài liệu mà PV Dân Việt có được, cầu Đoan Hùng nằm trên Ql2 được xây dựng hoàn thành từ năm 1984, sau thời gian dài khai thác, công trình đã bị xuống cấp hư hỏng trầm trọng. Trước thực trạng trên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã từng có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đề nghị có kiểm định xác minh làm rõ nguyên nhân.

Ngay sau đó, Bộ GTVT đã có văn bản chỉ đạo Tổng cục ĐBVN triển khai dự án sửa chữa cầu Đoan Hùng, và cho phép chủ động kiểm định chất lượng công trình. Sau khi Tổng cục ĐBVN thành lập tổ kiểm tra đã phát hiện nhiều nguyên nhân bất ngờ dẫn tới hư hỏng cầu Đoan Hùng.

Kết quả kiểm định cho thấy: "Tình trạng hư hỏng của cầu Đoan Hùng hết sức phức tạp, công trình nằm ở vị trí thắt hẹp dòng chảy và ở hạ lưu thủy điện Thác Bà có chế độ thủy văn khác thường".

Nghiêm trọng hơn, việc cầu Đoan Hùng bị xuống cấp còn do nguyên nhân xói sâu tới 7m so với độ cao năm 2013. Nguyên nhân xói sâu là do khai thác cát quá mức tại khu vực cầu Đoan Hùng (trên sông Chảy và sông Lô) của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang. Trước thực trạng đó, Tổng cục ĐBVN cho rằng cần phải có giải pháp sửa chữa đảm bảo an toàn công trình.

Đáng chú ý, liên quan tới việc hoạt động khai thác cát khiến cầu Đoan Hùng bị hư hỏng, Tổng cục ĐBVN đã từng có văn bản gửi tới UBND tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang đề nghị dừng khai thác cát trên sông Chảy và sông Lô trong khu vực bị ảnh hưởng để hạn chế đáy sông tiếp tục bị xói mòn sâu thêm.

Thực trạng khai thác cát tràn lan trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã từng gây xôn xao, nhức nhối dư luận địa phương một thời gian dài. Các cơ quan báo chí cũng đã từng phản ánh rất nhiều về việc khai thác cát nêu trên.