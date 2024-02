Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu. Ảnh: H.N

Năm 2023 là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức phức tạp hơn nhiều so với dự báo, tác động ảnh hưởng nặng nề tới nước ta nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả ấn tượng, quan trọng, nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội - quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.



Mới đây, ngày 5/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ đang tập trung chỉ đạo hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2040, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ động triển khai lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Phú Thọ đến năm 2040, quy hoạch các đô thị trung tâm huyện, đảm bảo định hướng phát triển, phù hợp yêu cầu thực tế, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển nhanh, bền vững...

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam (đứng thứ, trái ảnh sang) cùng Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu (áo vest đen) và các đại biểu tham quan tại gian hàng sản phẩm nông sản, OCOP tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Phú lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: H.N

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu cho biết: "Những kết quả đạt được trong năm 2023 là thành quả tích hợp từ nỗ lực vượt khó, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, ngành, của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, các doanh nhân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. "Trái ngọt" này đã để lại ấn tượng tốt đẹp, bồi đắp thêm lòng tự hào về giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa, anh hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên quê hương Đất Tổ.

Thành tích này đã lan tỏa, tích cực góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tiếp tục chung sức, chung lòng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng quê hương Đất Tổ ngày một giàu đẹp hơn".

Người đứng đầu tỉnh Phú cũng đánh giá, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tình hình trong nước, quốc tế bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức mới.

Nhằm phát huy giá trị di sản, để di sản văn hóa góp phần phát triển du lịch, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp trong công tác bảo tồn trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Ảnh: Phương Thanh

"Mục tiêu chung của tỉnh là tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện quyết liệt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Phát triển kinh tế đảm bảo hài hòa với môi trường, phát triển dịch vụ, du lịch, văn hóa riêng của vùng Đất Tổ. Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đảm bảo việc làm, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh", Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh.

Phú Thọ xác định khai thác có hiệu quả các nguồn lực và bản sắc văn hóa,

phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Ảnh: Phương Thanh

Để hoàn thành mục tiêu này, theo Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục nhận thức sâu sắc và phát huy tốt hơn nữa truyền thống của vùng đất cội nguồn, nêu cao hơn nữa lòng tự hào, tự trọng, ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, bình tĩnh, tỉnh táo vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

"Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với thành tích đã đạt được, mà phải chủ động, quyết liệt triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu của năm trên tinh thần tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm với phương châm "Nguồn lực từ tư duy, động lực từ đổi mới, sức mạnh từ nhân dân". Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, lề lối làm việc, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm", Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đề nghị.

Mãn nhãn màn bắn pháo hoa rực rỡ ở Cầu Vàng (Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì) trong thời khắc giao thừa Mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Phương Thanh

Mùa Xuân mới đã về trên khắp mọi nẻo đường của quê hương, đất nước, lắng đọng tin yêu, ước vọng về một năm mới hạnh phúc, an lành, với nhiều thành tựu mới. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng tạo nên sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Nhân dịp bước sang năm mới 2024 và đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Giáp Thìn, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, những người con của quê hương Phú Thọ đang sống, lao động, học tập, làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền đất nước cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ trong toàn tỉnh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Nhân dịp bước sang năm mới 2024 và đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Giáp Thìn, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu thân ái gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, những người con của quê hương Phú Thọ đang sống, lao động, học tập, làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền đất nước cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ trong toàn tỉnh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chào Xuân mới, khí thế mới, động lực mới!