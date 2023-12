Phú Thọ đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra

Hôm nay (ngày 6/12), tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 7.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu cho biết, năm 2023 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Hoan Nguyễn

Trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phức tạp... song Phú Thọ đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với 15/15 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước vượt dự toán; quy mô kinh tế của tỉnh ước đạt trên 100.000 tỷ đồng (tăng gần 10.700 tỉ đồng). Tốc độ tăng trưởng cả năm đạt 7,58%, Phú Thọ nằm trong nhóm 15 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao cả nước, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hoan Nguyễn

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được cải thiện, đi vào thực chất. Các chỉ số PAPI, SIPAS nằm trong top 10 cả nước, đứng thứ 2 trong vùng. Các lĩnh vực sản xuất nông - lâm - nghiệp phát triển ổn định, công nghiệp tăng khá.

Trong năm có thêm huyện Tam Nông và Thanh Ba cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã NTM nâng cao, 105 khu dân cư NTM, 55 khu NTM kiểu mẫu; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được nâng cao.

Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 249 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên (tăng thêm 110 sản phẩm, trong đó một sản phẩm đạt 5 sao, vượt mục tiêu kế hoạch đến năm 2025); các sản phẩm sau khi được công nhận đã cải thiện về chất lượng, mẫu mã, nâng cao giá trị, đáp ứng yêu cầu của thị trường, hình thành nhiều chuỗi sản phẩm có sản lượng lớn, giá trị cao.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT xếp thứ 8/63 toàn quốc, kết quả thi học sinh giỏi nằm trong nhóm đầu của cả nước.

Kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện…

Phú Thọ tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội năm 2023 của tỉnh Phú Thọ còn hạn chế. Cụ thể, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư ở một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn, nhất là công nghiệp sản xuất truyền thống (chế biến thực phẩm, dệt may, da, vật liệu xây dựng…) đã tác động đến đời sống, việc làm, thu ngân sách trên địa bàn.

Ngoài ra, phát triển nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; xuất khẩu giảm; tiến độ triển khai một số chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực đất đai, xử lý môi trường còn chậm; chất lượng nguồn nhân lực, đời sống, việc làm, quyền lợi của một bộ phận lao động chưa thực sự được đảm bảo, nợ BHXH của người lao động còn ở mức cao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn trình bày phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Hoan Nguyễn

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn đưa ra các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cơ bản: GRDP đạt từ 7,5% trở lên; tổng thu NSNN trên địa bàn đạt từ 6.872 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,6% trở lên; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 94% trở lên; có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; huyện Phù Ninh đạt chuẩn NTM…

Ông Phan Trọng Tấn nhấn mạnh, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tỉnh Phú Thọ xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung nhiệm vụ trọng tâm, các kế hoạch, chương trình, đề án giai đoạn 2021- 2025; thực hiện quyết liệt khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư; thực hiện tốt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp chính quyền.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, thông qua 24 nghị quyết.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Phú Thọ sẽ dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình tại hội trường những nội dung cử tri và người dân quan tâm. Bên cạnh đó, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại Nghị quyết số 96 năm 2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn…