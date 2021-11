Phú Yên: Người dân chạy đua khơi thông cửa biển cứu vùng nuôi thủy sản

Ngày 16/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người dân khơi thông cửa biển An Hải để bảo vệ vùng nuôi thủy sản Phú Lương (xã An Ninh Đông, Tuy An).

Cửa biển An Hải (Tuy An, Phú Yên) đang bị bồi lấp nặng. Ảnh: P.C



Vùng nuôi thủy sản Phú Lương có 135 hộ nuôi cá mú, cá hồng, hàu,... Những năm trước, hầu hết xuất bán trước mùa mưa bão. Nhưng năm nay sản phẩm bị tồn đọng do ảnh hưởng dịch Covid-19, bà con đang chịu lỗ do thời gian nuôi kéo dài.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, nước lũ ồ ạt đổ về đầm Ô Loan nhưng cửa biển An Hải đã bị bồi lấp. Vì thế, nước lũ không thể thoát ra biển mà đổ trực tiếp về vùng nuôi hải sản Phú Lương.

Bị ngọt hóa kéo dài, thủy sản nuôi của người dân đã bị chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng về kinh tế.

Khối lượng cát rất lớn phải đào múc. Ảnh: P.C



Trước thực tế đó, bà con nuôi thủy sản tại Phú Lương đã phải chạy đua góp công khơi thông cửa biển để mong cứu vớt vụ mùa. Giữa mưa lớn, sóng gió biển dữ dội nhưng hàng chục hộ dân đã dầm mưa khơi cát biển.

Ngoài sử dụng sức người, bà con còn thuê hai xe múc để di chuyển một khối lượng cát lớn bồi lấp cửa biển An Hải.

Tuy nhiên, thời tiết bất lợi kéo dài, lượng cát bồi lấp quá lớn nên việc khơi thông cửa biển gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Đinh Ninh Thụy (ở thôn Phú Lương, An Ninh Đông) cho biết, gia đình ông nuôi được khoảng trên 4 tấn cá mú. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng cá vẫn chưa xuất bán được. Đợt này, nước ngọt liên tục đổ về đã làm cá mú nuôi bị sốc nước ngọt, chết hơn 50%. Gia đình ông Thụy bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Người dân phải thuê máy múc loại nhỏ để thông luồng tiêu nước ngọt ra biển, bảo vệ vùng nuôi thủy sản. Ảnh: P.C



Theo ông Thụy, các năm trước, khi cửa biển An Hải bị bồi lấp đều được chính quyền địa phương khơi thông trước mùa mưa. Tuy nhiên, từ tháng 4/2021 đến nay, cửa biển này bị bồi lấp nặng nhưng không được tổ chức khơi thông.

"Chúng tôi đã có đơn kiến nghị chính quyền địa phương sớm khơi thông cửa biển cứu vùng nuôi thủy sản của bà con. Tuy nhiên, chính quyền nói là chờ nước lũ lớn hơn nữa mới khơi thông cửa biển. Thủy sản nuôi đang bị sốc nước ngọt, chúng tôi không thể chờ đợi nhưng nguồn lực bà con có hạn…", ông Thụy nói.

Theo ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, chính quyền địa phương đã có kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng khơi thông cửa biển An Hải khi mực nước lũ về mức báo động III.

Còn hiện nay, nếu khơi thông cửa biển An Hải thì sóng biển cũng sẽ bồi lấp trở lại. Hiện tại, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ, hướng dẫn người dân tạm thời tiêu úng nước ngọt để bảo vệ vùng nuôi thủy sản.