Một loại hoa cúc đang hút hàng, có nhà ở Bến Tre đã bán hết dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết?

Hơn 2 ngàn giỏ hoa cúc mâm xôi của anh Trịnh Minh Thống, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách đã được thương lái Hà Nội tìm đến đặt mua từ tuần trước. Anh Trịnh Minh Thống vui vẻ chia sẻ, nếu như mỗi năm vào đầu tháng Chạp âm lịch thương lái mới tìm đến mua, nhưng năm nay tất cả sản phẩm cúc mâm xôi tại vườn của tôi đã được thương lái tìm đến để đặt tiền cọc với giá 180 ngàn cặp, cao hơn năm trước 10 ngàn đồng/cặp.

Với giá hiện nay, nông dân có lời, không còn lo về đầu ra. Hiện nay, anh Thống tập trung chăm sóc để hoa ra đúng thời điểm và đẹp, đạt chất lượng theo yêu cầu. Theo anh Thống, anh sử dụng giống hoa từ cây nuôi cấy mô của Trung tâm Giống và Hoa kiểng tỉnh 2 năm nay, cây phát triển tốt, chi phí đầu tư giảm 30 - 40% so với mua cây giống từ cách giâm cành truyền thống. Do đó, lợi nhuận từ sản xuất hoa cúc mâm xôi tăng lên. Người dân an tâm, vui mừng khi vụ hoa Tết đạt thuận lợi.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, các thương lái tìm đến đặt mua chủ yếu khu vực phía Bắc, do thị trường này đòi hỏi hoa nở sớm hơn từ 5 - 7 ngày nên các vườn sản xuất ít, đúng vào dịp Tết. Do vậy, các thương lái tìm đến các vườn hoa đạt chất lượng để đặt cọc. Năm nay, bà Hồng trồng hơn 1.000 chậu cũng được thương lái tìm đến đặt mua với giá khá cao so với năm rồi. Với giá này, nhà vườn nắm chắc có lợi nhuận cao hơn năm trước từ 20 - 25%.

Anh Trịnh Minh Thống, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) vui mừng vì được thương lái đặt mua hết sản phẩm hoa cúc mâm xôi.

Theo các thương lái thu mua hoa cúc mâm xôi tại Chợ Lách, số lượng hoa đáp ứng theo yêu cầu thị trường phía Bắc rất ít, do đó, năm nay phải đi tìm kiếm các vườn đạt yêu cầu để mua sớm.

Hơn nữa, hiện nay một số vườn tại Chợ Lách hoa cúc mâm xôi không phân nhánh, không phân hóa mầm hoa.

Lo ngại nếu để vào cận tết mới tìm mua sẽ không có hàng, đáp ứng theo yêu cầu. Bên cạnh đó, các thương lái lo ngại khi vào cận Tết giá có thể tăng lên mà không có hoa đẹp nên phải đặt hàng trước so với mọi năm hơn 1 tháng.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) mỗi năm huyện cung cấp cho thị trường từ 2 - 3 triệu sản phẩm cúc mâm xôi.

Đây là một trong những loại hoa nở chiếm sản lượng lớn của huyện bên cạnh các loại kiểng Tết (mai, tắc, vạn thọ…) cung cấp cho khắp cả nước.

Do thời gian trồng tương đối lâu hơn các loại hoa nở khác (6 tháng). Việc có thương lái tìm mua là tín hiệu vui cho nhà vườn.

Hiện nay, thông qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội, việc tiêu thụ hoa kiểng dễ dàng hơn. Các thương lái trực tiếp kết nối nhà vườn để tiêu thụ sản phẩm, mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Hiện các thương lái tìm đến đặt hàng đạt hơn 30%, giúp người dân an tâm về đầu ra sản phẩm. Đa số các thương lái tìm đến các nhà vườn đã từng mua để đặt hàng và trực tiếp tìm các vườn hoa đạt chất lượng theo yêu cầu để đặt trước.