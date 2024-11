Huyện An Dương của Hải Phòng hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2025 đạt 100% xã được công nhận NTM kiểu mẫu

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP. Hải Phòng về xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện An Dương, TP. Hải Phòng xác định Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Theo ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (TP. Hải Phòng), việc An Dương hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu đang từng bước tạo "lực đẩy" đưa huyện trở thành đơn vị hành chính quận vào năm 2025 theo chủ trương của Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, huyện An Dương đã huy động và phát huy tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tham gia. Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

Lễ khởi công dự án các công trình Nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện An Dương. Ảnh: PV.

Ngày 16/7/2024, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 669/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập quận, thành lập phường tại huyện An Dương đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Theo Quyết định của Bộ Xây dựng, công nhận khu vực dự kiến thành lập quận An Dương, TP. Hải Phòng gồm: thị trấn An Dương và các xã An Hòa, An Đồng, Đồng Thái, Hồng Phong, Hồng Thái, Lê Thiện, Lê Lợi, Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Cương, Quốc Tuấn, Tân Tiến thuộc huyện An Dương đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập quận.

Công nhận khu vực các xã của huyện An Dương dự kiến thành lập phường thuộc quận An Dương đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với phường của đô thị loại I gồm: Khu vực thị trấn An Dương và xã Lê Lợi; khu vực xã An Hòa; khu vực xã An Đồng; khu vực xã Đồng Thái; khu vực xã Hồng Phong; khu vực xã Hồng Thái; khu vực xã Lê Thiện; khu vực xã Nam Sơn và một phần xã Bắc Sơn; khu vực xã Đặng Cương và xã Quốc Tuấn; khu vực xã Tân Tiến và một phần xã Bắc Sơn...

Tạo đà tiến đến đơn vị hành chính quận

Với tinh thần xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt, phải được thực hiện liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Đến nay, những công trình xây dựng NTM kiểu mẫu đã hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc này từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị, xây dựng huyện An Dương trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Được biết, ngày 10/7/2024 Thủ tướng chính phủ ban hành công văn số 488/TTg-CN công nhận kết quả rà soát các tiêu chí đô thị loại 1 đối với Hải Phòng, mở rộng nội thành gồm các quận hiện hữu (Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, lê Chân) và toàn bộ phạm vi hành chính huyện An Dương.

Những tuyến đường cuối cùng gấp rút hoàn thành. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Văn Toản - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Dương cũng cho biết, năm 2020, huyện An Dương lựa chọn xã Đồng Thái là xã thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Năm 2021, huyện triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu tại 3 xã: Quốc Tuấn, Đặng Cương, An Hòa; năm 2022, triển khai tại 4 xã: An Hồng, Hồng Thái, Lê Thiện, Hồng Phong; năm 2023 tiếp tục triển khai tại 4 xã: An Hưng, Đại Bản, Tân Tiến và Bắc Sơn; năm 2024, triển khai 3 xã còn lại: An Đồng, Nam Sơn và Lê Lợi.

Theo đó, năm 2024, tiếp tục nâng cấp, cải tạo 17 tuyến đường nằm trong chương trình NTM kiểu mẫu tại xã An Đồng với tổng mức đầu tư hơn 128,7 tỷ đồng gồm: 1 tuyến đường rộng 9m, 6 tuyến đường rộng 7m, 6 tuyến đường rộng 5,5m và 4 tuyến đường ngõ xóm, với tổng chiều dài hơn 7km. Các tuyến đường được đầu tư đồng bộ có hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, biển báo, vạch kẻ giao thông…

Để thực hiện hoàn thành các dự án công trình đường giao thông NTM kiểu mẫu, các địa phương, đơn vị đã tuyên truyền, vận động 6.800 hộ dân hiến tặng đất và giải tỏa vật kiến trúc, với tổng diện tích đất hiến tặng khoảng 120.000 m2 (trong đó: đất thổ cư 76.500 m2, đất nông nghiệp 43.500 m2, ước tính số tiền các hộ dân hiến đất tương đương khoảng trên 850 tỷ đồng).

Trong quá trình triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, huyện An Dương đã nhận được sự hưởng ứng cao của người dân, thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng để làm các tuyến đường giao thông. Đến hết năm 2023, toàn huyện có 10/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5/15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Dự kiến đến hết năm 2024, An Dương có 15/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 12/15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Huyện An Dương đặt mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện đạt 15/15 xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 của TP. Hải Phòng. Do đó, giai đoạn này các địa phương đang tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đường xá sang quang, sạch đẹp, cảnh quan thu hút bởi những cây hoa. Ảnh: PV.

Tổng ngân sách đầu tư trực tiếp cho xây dựng NTM kiểu mẫu tại huyện An Dương giai đoạn 2020-2025 khoảng 3.131 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách thành phố 2.070,2 tỷ đồng; ngân sách huyện 1.060,8 tỷ đồng). Tổng số công trình NTM kiểu mẫu thực hiện trên 290 công trình (trong đó: 191 công trình đường giao thông; 62 công trình trường học; 37 công trình nhà văn hóa).

Qua rà soát các khu vực dự kiến thành lập phường của huyện An Dương đạt 11/13 tiêu chuẩn trở lên, khu vực dự kiến thành lập quận đạt 22/25 tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Việc công nhận khu vực dự kiến thành lập phường, thành lập quận tại huyện An Dương đạt tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng đô thị có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý xây dựng đề án thành lập các phường của huyện An Dương, giúp phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực nội tại, sắp xếp hợp lý nguồn lao động, thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển địa phương. Đây cũng là cơ hội để An Dương bứt phá vươn lên và trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là cực tăng trưởng của khu vực phía Tây TP. Hải Phòng.